Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı

Aytemiz Alanyaspor'un her mevkideki futbolcusu, bu sezon rakip defanslara zor anlar yaşattı.

Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'un her mevkideki futbolcusu, bu sezon rakip defanslara zor anlar yaşattı. Akdeniz ekibinde savunma oyuncuları da bu sezon takıma gol katkısı yaptı. Süper Lig'de 26 haftada Alanyaspor'un filelere gönderdiği toplam 44 golün 5'ini defans kaydederken, bu futbolcular 12 de asiste imza attı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Cemil Usta Sezonu'nda 26 haftada topladığı 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale çıkan Akdeniz ekibinin aldığı iyi sonuçlarda tüm takım etkili oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un yönetimi ve takımın uyum içindeki performansı başarıyı getirdi. Bu sezon 26 haftada 44 gol kaydeden turuncu yeşilli takım, kalesinde 25 gol gördü. Hücum futbolu ve hızlı ataklarla etkili olan Alanyaspor, bu sezon sadece 8 maçta gol atamadı ve bu mücadelelerin 6'sında rakiplerinden puan alamadı.

HEM SAVUNMA HEM HÜCUM

Alanyaspor'da forma giyen futbolcuların neredeyse tamamı bu sezon gole doğrudan katkı yaptı. Sadece forvetler ve orta saha oyuncuları değil, savunma hattı da takıma puan kazandırma konusunda bir o kadar yetenekli. Özellikle Brezilyalı savunma oyuncuları Welinton Souza Silva, İngiliz Steven Caulker ve Demokratik Kongolu Fabrice N'Sakala sergiledikleri futbolla birçok takımın transfer listesine girdi. Bu yıl Alanyaspor'un kadrosuna kattığı İspanyol sağ bek Juanfran, Onur Bulut, takım kaptanlarından ve uzun yıllardır turuncu yeşilli formayı giyen Yunan savunmacı Georgios Tzavellas ve Brezilyalı Baiano da takıma büyük katkı sağladı.

YETENEKLİ 3 SAĞ BEK

Sadece ilk 6 hafta forma giymesine rağmen başarılı performansıyla uzun süre istatistiklerde üst sırada kalan Juanfran, 6 maçta 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan İspanyol sağ bek, azmi ve çalışkanlığıyla sağlık ekibinin öngördüğü tarihten daha erken takımla çalışmalara başladı. Uzun yıllar Alanyaspor'da forma giymek isteyen Juanfran'ın Türkiye sevgisi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkati çekti.

Aynı mevkide oynayan ve bu sezon Alman 3'üncü Lig ekiplerinden Braunschweig'dan transfer edilen Onur Bulut da 1 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu performansıyla göz doldurdu. Yine aynı şekilde sağ bekte forma giyen Baiano da geçen sezona göre daha başarılı bir oyun ortaya koydu. Erol Bulut'un görev vermesi halinde sahada elinden geleni yapan Brezilyalı oyuncu bu sezon geride kalan 26 haftada 2 asist yaptı.

GOLCÜ STOPERLER

Alanyaspor'un stoperleri de rakip fileleri en az bir kez havalandırdı. Georgios Tzavellas bu sezon 1 gol atarken, hırsı ve etkili oyunuyla rakip forvetlere de geçit vermedi. Havadan ve uzun top oynamayı seven Yunan stoper, top kapmada da oldukça yetenekli.

Bu senenin en etkili ve dikkat çeken isimlerinden Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva da hem yükselen performansı hem de gol yollarındaki etkili futboluyla seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koydu. Bu sezon 26 haftada 2 gol atan 31 yaşındaki stoperin Fenerbahçe gibi büyük takımların transfer listesinde olduğu sık sık basında yer aldı. Top kapma ve hava topu hakimiyeti gibi özellikleri olan, serbest vuruşlarda tehlike yaratan Brezilyalı oyuncu, diğer taraftan sert futbolu nedeniyle kart konusunda sıkıntı yaşıyor.

Geçen sezon Alanyaspor'un kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Steven Caulker de hava toplarında ve şut engellemede etkili. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen İngiliz stoper bu sezon 26 maçta 1 gol, 5 asist buldu. Caulker, turuncu yeşilli takımın özellikle duran toplarında tehlike yaratan oyuncularından biri.

Alanyaspor defansının solundaki Fabrice N'Sakala bu sezon sadece 1 asist yapsa da, takımını en çok gole hazırlayan kanatta oynuyor. Top kapma, adam geçme gibi yetenekleriyle takıma katkı sağlayan 29 yaşındaki sol bek, iki sezondur Süper Lig'de en çok top çalan oyuncu sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.


Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Süper model giyinmeyi unuttu! Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı 21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki? Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi         
11:13
Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı         
11:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi         
10:58
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 16:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]