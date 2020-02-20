Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince rotasını Kayseri'ye çevirdi.

Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince rotasını Kayseri'ye çevirdi. 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na indi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, sis engeline takıldı. Sivas'taki sis nedeniyle özel uçak havada birkaç tur attıktan sonra rotasını Kayseri'ye çevirdi. Alanyaspor A Takımı, U19 Takımı ve taraftarını taşıyan 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Bir süre havalimanında bekleyen takım oyuncuları daha sonra otobüse bindi. Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'de yemek yedikten sonra karayolu ile Sivas'a geçti.


Aytemiz Alanyaspor, Kayseri, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü
Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetti Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 04:55:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]