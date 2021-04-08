Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

08.04.2021 09:56
Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısındaki performansında düşüş yaşarken son 10 maçta sadece 11 puan toplayabildi.

Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısındaki performansında düşüş yaşarken son 10 maçta sadece 11 puan toplayabildi. Son 10 deplasman maçının ise sadece birini kazanabilen turuncu yeşilliler bu maçlarda 6 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor bu sezon Süper Lig'in seyir zevki yüksek takımlarının başında geliyor. Bu etkili oyunu ligin ilk yarısında haftalarca liderlik koltuğunda oturarak taçlandıran Akdeniz temsilcisi, ikinci yarı ise istediği sonuçları elde edemiyor. Özellikle bu sezon 16 deplasman maçının yalnızca 8'inde puan alabilen Alanyaspor, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan toplayabildi. Son 10 deplasman maçının ise sadece birini kazanabilen turuncu yeşilliler, hanesine 6 puan yazdırabildi.

"KUPADAN ELENMEK BİZİ ÇOK ÜZDÜ"Ligde bu sezon en yüksek topla oynama oranına sahip takım konumunda olan Alanyaspor, maçlarda topu kendisinde tutmayı başarsa da bitirici vuruşlarda sıkıntı yaşadı. Özellikle kendisine karşı kapanan takımları açmakta zorlanan Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde rakibi Fraport TAV Antalyaspor'a elenmesinin ardından ligde de puan kayıplarına devam etti. Ligin 33'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0'lık skorla mağlup olan Alanyaspor'un başarılı isimlerinden Salih Uçan maç sonu aldıkları kötü sonuçları, "Kupada yarı finalde elenmek bizi çok üzdü. O maçtan sonra bir üzüntü aldı bizi, götürüyor. Bugün maça bakıyorum. Heyecan mı diyeyim, tırsaklık mı diyeyim, kötü başladık. İstediğimizi yapamadık. Kara bulutlar var üzerimizde. Üst üste 3 yenilgi. Bunu üzerimizden atmalıyız" diyerek açıkladı.GEÇEN SEZONA YAKIN Koronavirüs nedeniyle bu sezon ligde 21 takım bulunurken ve EURO 2020 nedeniyle Mayıs ayından ligin bitmesi gerektiği için sıkışık bir fikstür oynayan takımların 33'üncü haftada performanslarında düşüşler gözlenirken, Alanyaspor da bunlardan birisi oldu. Son haftalarda özellikle deplasmanda kötü sonuçlar elde eden Akdeniz temsilcisi, 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 49 puan alarak 5'inci sırada yer alıyor. Geçen sezon 33 haftada Alanyaspor 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 54 puan toplamıştı. Akdeniz temsilcisi bu sezon, geçen sezona benzer bir istatistik ortaya koysa da bu yıl 5 puan daha az alarak yoluna devam ediyor. Geçen seneden farklı olarak daha çok ve daha sık maç yapan takımlar bir haftayı da bay geçiyor.

Alanyaspor kalan 8 maçının tamamında puan ya da puanlar alarak ligi ilk beşin içinde bitirmeyi hedefliyor. Daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan turuncu yeşilli takım, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçını alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.


Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - Son Dakika Spor


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