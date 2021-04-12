Aytemiz Alanyaspor–Yukatel Denizlispor: 3-2

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Babacar (Dk. 81 Mustafa), Efkan (Dk. 90 Ceyhun), Davidson (Dk. 90+3 Umut), Bareiro (Dk. 46 Kadzior)YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Kubilay (Dk. 90 Dossevi), Dirk Bakalorz (Dk. 76 Muhammet), Hadi Sacko (Dk. 76 Mesanovic), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Veton Tusha (Dk. 65 Sagal), Diskerud (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu), Özer, Fabiano LeismannGOLLER: Dk. 54 Berkan, Dk. 68 Efkan, Dk. 88 Mustafa (Aytemiz Alanyaspor) – Dk. 27 Bakalorz, Dk. 51 Tusha (Yukatel Denizlispor)SARI KARTLAR: Bareiro, Caulker (Aytemiz Alanyaspor) – Kubilay, Oğuz Yılmaz, Bakalorz, Hasan (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırladı.15'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından topu getiren Juanfran içerideki Bareiro'ya ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda top kalecide kaldı.20'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından savunmanın arkasına sızarak topu kapan Babacar, çizgiye kadar sürdü. Uzaktan şansını deneyen Babacar'ın vuruşunda kaleci topu iki hamlede yakaladı.25'inci dakikada Alanyaspor'un soldan Tzavellas ile kullandığı serbest vuruşta topu alan Efkan uzaktan şansını denedi. Top kaleci Abdulkadir'de kaldı.27'nci dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nun ortasında ceza alanı solundaki Sakıb'ı geçen top Bakalorz'un önüne düştü. Bakalorz'un vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.31'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar topu ceza alanı içindeki Berkan'a attı. Berkan'ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.51'inci dakikada sağdan gelişen Denizlispor atağında Bakalorz topu ceza alanı yayındaki Tusha'ya verdi. Tusha'nın vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.54'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışından Kadzior topu ortaladı. Savunma arkasına sızan Berkan, topa yükselerek kaleye gönderdi: 1-2.62'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mobuandje ceza alanı solundan şansını denedi. Moubandje'nin sert vuruşunda top kalecide kaldı.68'inci dakikada Alanyaspor soldan Efkan ile serbest vuruş kullandı. Efkan'ın sert vuruşunda topa kimse müdahale edemedi ve top ağlara gitti: 2-2.79'uncu dakikada gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın sağdan sert şutunda kaleci Marafona müthiş bir kurtarış yaptı.88'inci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza alanı çizgisinden topu içeri ortaladı. Topa yükselen Mustafa, Alanyaspor'u öne geçiren golü attı: 3-2.

Karşılaşma Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

- Antalya