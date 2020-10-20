Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı

20.10.2020 11:12
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, dün akşam ilk kez Galatasaray'ı sahasında mağlup ederek son üç sezondur süren başarısına bir yenisini daha ekledi.

Aytemiz Alanyaspor, dün akşam ilk kez Galatasaray'ı sahasında mağlup ederek son üç sezondur süren başarısına bir yenisini daha ekledi. Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle zirvedeki yerini korudu.

Aytemiz Alanyaspor geçen sezondan bu yana yükselen grafiğini, değişen takım kadrosuna rağmen sürdürüyor. Bu sezon 15 farklı isim ve teknik direktör değişikliğinin ardından gücüne güç katarak yoluna devam eden ve 5'inci haftayı 13 puanla lider kapatan turuncu yeşilli takım, Avrupa Kupası dönüşü sadece Çaykur Rizespor'a puan kaybederek, beraberlikle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi 40 şutla bu sezonun en çok isabetli şu atan takımı olurken, Galatasaray karşısında da oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Özellikle ikinci yarı baskılı oynayan taraf olan Alanyaspor, Babacar'ın frikik golü ve Davidson'un son dakika golüyle rakibini kendi sahasında mağlup ederken, evine de lider döndü.

ALANYASPOR'UN GOL SİLAHI DAVİDSONGalatasaray Nisan 2018'den beri evinde oynadığı maçlarda frikikten gol yemezken, bu istatistiği dün akşam Alanyaspor'un başarılı forveti 43'üncü dakikada attığı muhteşem golle bozdu. Turuncu yeşilli formayla ilk golünü de atan Babacar, takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü ise bu sezon 5 maçın 3'ünde rakip fileleri havalandıran Davidson attı. Davidson takımının gol yollarında oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken geçen sezon Papiss Cisse'nin ardından Alanyaspor'un bu sezon gol krallığı yarışında olacak futbolcularından biri olması bekleniyor. Geride kalan 5 haftada 5 maçın 3'ünde toplam 5 gol 1 asisti bulunan Brezilyalı sol kanat oyuncusu, takımının 5 haftada attığı 13 gole en çok doğrudan katkı sağlayan oyuncu oldu.Alanyaspor dün oynanan ve 2-1 turuncu yeşilli takımın galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray maçında, 22 şut atarak, rakibinin son 5 senedir kalesine en çok şut atan takım oldu. Galatasaray en son 2014 yılında Trabzonspor karşısında kalesinde 23 şut görmüştü. Rakibini sahasında istatistiksel anlamda da mağlup eden Alanyaspor, liderlik yarışında rakipleriyle arasını açarak hanesine 3 puan daha yazdırdı."MAÇI HAK ETTİK"Maç sonu değerlendirmede bulunan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, "İlk yarı gayet tatmin ediciydi ancak Galatasaray çok iyi mücadele etti. Bize boş alan bırakmadılar. Galatasaray bizi iyi durdurdu ama oyun sonunda bir şans golüyle kazandık, hak ettik mi maçı; bence hak ettik. İsteyen bir Alanyaspor vardı. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk başladığımız günden beri bize iyi bir reaksiyon veren futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi."ZİRVEDE OLMAK İSTİYORUZ"

Alanyaspor'un her yıl gelişen başarısına vurgu yapan Atan, "Şampiyonluk büyük bir kelime, şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Biz bu cümleyi kurmaktan asla korkmuyoruz. Bu maç bizim için seviye maçıydı, seviyemizi gördük. Ben ve takımım zirveye oynamak istiyor. Tabii ki önemli rakiplerimiz var, çok ciddi rakipler var ama biz yarışmacı, zirvede olan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi ağzımıza yakışıyor" diye konuştu.


Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı
Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor zirveyi kaptırmadı - Son Dakika Spor

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