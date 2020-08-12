Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Siopis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Alanyaspor Kulübü, Yunan futbolcusu Emmanouil Siopis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yunan futbolcumuz Emmanouil Siopis'in tatil için gittiği ülkesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Yunanistan'da karantinaya alınan ve tedavisi süren futbolcumuzun durumu, yapılacak ikinci testin sonucuna göre belli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Siopis'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunulan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.