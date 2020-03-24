Aytemiz Alanyasporlu futbolcular antrenmanları bireysel yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle liglerin ertelendiği Türkiye'de, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da 4 günlük iznin ardından futbolcuların evlerinde veya kulüp tesislerinde bireysel olarak antrenmanlara devam etmesine karar verildi.

Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un açıklamasında, daha önce 24 Mart'ta başlatılacağı belirtilen idmanların ikinci bir duyuruya kadar tesislerde takım halinde yapılmayacağı bildirildi.

Futbolcuların evlerinde veya kulüp tesislerinde bireysel olarak antrenmanlara devam etmelerine karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcularımız bu süreçte haftanın her günü saat 11.00 ile 17.00 arasında kulüp tesislerimize gelerek bireysel antrenmanlarını yapabilecek. Duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşarak, gerekli tedbirleri alan kulübümüz, bu süreçte futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarıları yinelemiştir. Sağlık ekibimizin de salgınla ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek, takımımızın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."