Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız

Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız

1 saat önce

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juan Francisco Moreno Fuertes, sol diz çapraz bağ ameliyatının ardından yaptığı açıklamada, "19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum.

Aytemiz Alanyasporlu Juanfran: Hep birlikte tarih yazacağız, System.String[]

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juan Francisco Moreno Fuertes, sol diz çapraz bağ ameliyatının ardından yaptığı açıklamada, "19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un iki hafta önce sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren futbolcusu Juan Francisco Moreno Fuertes'in tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fuertes, bir an önce sahalara dönmek, takımla başarılara imza atmak için çok iyi çalıştığını belirtti.

Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden Juanfran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Benim için bu zor günlerde hayallerimin kısa sürede olsa da bittiğini kabullenmek gerçekten çok zor oldu. Bulunduğum süre içerisinde Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdim. Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden geleni sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim."


- Alanyaantalya
Aytemiz Alanyaspor, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:33 Kaynak: DHA
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