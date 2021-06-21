Aytemiz, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin akaryakıt sponsoru oldu

Aytemiz, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği bünyesindeki tam donanımlı deniz ambulansına akaryakıt sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bodrum ve çevresinde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaralı transferinde de kullanılan tam donanımlı deniz ambulansı "Yaşam" Aytemiz'in desteğiyle çalışmalarına devam edecek.

Milta Bodrum Marina desteğiyle kurulan ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği bünyesinde hizmet veren Yaşam Ambulansı, Bodrum ve çevresinde denizde meydana gelen kaza, yaralanma ve sağlık sorunlarında insanları kısa sürede en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, çalışanlardan bayilere, müşterilerden tüm araç kullanıcılarına kadar temas edilen herkesin sağlığını ön plana koyduklarını belirterek, "Bodrum Deniz Kurtarma Derneği bünyesinde hizmet veren ve denize indiğinden beri çok sayıda hayat kurtaran Yaşam Ambulansı, Bodrum ve çevresi için sağlık güvencesi. Deniz Kurtarma Derneği'nin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.