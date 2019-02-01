Aytemiz'de Bir Yıl İçinde Bitcoin ile Benzin Alınabilecek

Akaryakıt istasyonlarında self-servis uygulamasına geçen Aytemiz, nakit ve kredi kartının yanı sıra bir yıl içinde Bitcoin kabul etmeyi de planlıyor.
Akaryakıt şirketi Aytemiz'in akaryakıt istasyonlarında self-servis uygulamasına geçtiğini açıklaması, Türkiye gündeminde büyük etki oluşturdu. Şirket, self-servis hizmetini kullanan tüketicilerin motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabileceklerini bildirdi. Bu durum, 50 litrelik bir deponun tamamen dolumunda yaklaşık 10 liralık bir tasarruf anlamına geliyor.
Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke'nin sözlerine göre, müşterilerin kendi depolarını kendilerinin dolduracağı self-servis adaları, 30 istasyonda hizmete girdi. Bu hizmeti verecek istasyonlarının sayısının bir ay içinde 100'ü geçmesi planlanıyor.
Eke, otogazlı araçlarda kullanılamayacak olan sistemin milk etapta kredi kartı ile kullanılacağını söyledi. Sözlerinin devamında ilerleyen dönemde nakit ile de hizmet verilmeye başlanacağını belirten Eke, bir yıl içinde ise Bitcoin ve kripto paraların bile kabul edilebileceği bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.
Öte yandan Aytemiz'in geçtiğimiz yıl 600 farklı istasyondan 8.5 milyar TL ciro elde ettiği kaydedildi. Bu arada geçtiğimiz yılın Ocak ayında restoran zinciri Kasap Döner de Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı.
The post Aytemiz'de bir yıl içinde Bitcoin ile benzin alınabilecek
appeared first on Enerji Enstitüsü
.