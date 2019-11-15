Son Dakika Haberleri: Aytemiz'de Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcılarına 3 kat puan
Son Dakika Ekonomi Aytemiz'de Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcılarına 3 kat puan - Son Dakika Ekonomi

Aytemiz'de Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcılarına 3 kat puan

6 saat önce

Aytemiz ve Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcıları Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanma fırsatını yakalıyor.

Aytemiz'de Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcılarına 3 kat puan, System.String[]

Aytemiz ve Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcıları Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanma fırsatını yakalıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterileri şimdi anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanıyor.

Tüketiciler, Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat mobil uygulaması veya Online İşlemler Bana Özel menüsünden Fırsat Kodu Al butonu tıklanarak ya da cep telefonundan AYTEMIZ boşluk TCKN yazarak 6262'ye kısa mesaj göndererek fırsat kodu alabiliyorlar.


Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Aytemiz Kart numarası ile Aytemiz mobil uygulamasına veya aytemiz.com.tr sitesine girerek fırsat kodunu, mobil aplikasyonda "Kartım" sekmesindeki "Katılım Kodu Gir" alanına veya aytemiz.com.tr sitesine kullanıcı girişi yaparak Kampanya Kodu Giriniz alanına eklemesi yeterli. 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek kampanya hakkında detaylı bilgiye www.aytemiz.com.tr web sitesinden, 444 22 98 numaralı Aytemiz Çağrı Merkezi'nden, Türk Telekom web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor.

Türk Telekom, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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