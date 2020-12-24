Aytemiz'de üst düzey atama - Son Dakika

Aytemiz'de üst düzey atama

24.12.2020 12:23
Aytemiz'de üst düzey atama, System.String[]

Aytemiz Akaryakıt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Duygu Deniz Kadıoğlu atandı.

Aytemiz Akaryakıt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Duygu Deniz Kadıoğlu atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kadıoğlu'nun pazarlama, marka ve iletişim alanı gibi farklı sektörlerde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Kadıoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor.

Kadıoğlu, 21 Aralık itibariyle yeni görevine başladı.

Akaryakıt, Kadıoğlu, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aytemiz'de üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


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