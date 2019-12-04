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Aytemiz'den otomobil çekilişi

6 saat önce

Akaryakıt sektörünün önemli markası Aytemiz, 'Aytemiz Kart' sahiplerine özel yeni kampanyasını duyurdu.

Aytemiz'den otomobil çekilişi, System.String[]

Akaryakıt sektörünün önemli markası Aytemiz, 'Aytemiz Kart' sahiplerine özel yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında kart sahipleri yapılan çekilişle yeni yılda, otomobilden motosiklete birbirinden değerli birçok hediyeden birisini kazanma şansı yakalayacak.


Akaryakıt sektörünün önemli markası Aytemiz, 'Aytemiz Kart' kullanıcılarına yönelik sunduğu yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; 1 Aralık-1 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli olacak çekiliş kampanyasında, Aytemiz Kart sahipleri büyük ödül olan son model bir araç başta olmak üzere birbirinden değerli pek çok ödülü kazanma fırsatı yakalayacak. Şirketin istasyonlarından Aytemiz Kart alarak kart bilgilerini aytemiz.com.tr web sitesi veya Aytemiz mobil uygulamasından dolduran ya da daha önce almış olduğu kartını aktif hale getirerek kart bilgilerini güncelleyen herkes, yakıt alım koşulu olmaksızın 1 çekiliş hakkı kazanacak.


Kart sahipleri, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilecek çekilişte son model otomobilin yanı sıra; 2 adet motosiklet, 2 adet Sony PS4 oyun konsolu ve 10 adet 1.000'er TL değerinde yakıt puan ödüllerinden birini kazanma şansına erişecek.


Kampanyaya katılmak isteyenler; Aytemiz Kart'ını aktif hale getirip ad, soyad, cep telefonu, e-posta, adres, plaka bilgilerini aytemiz.com.tr web sitesi veya Aytemiz mobil uygulamasındaki kart bilgileri alanına eksiksiz girmesi veya kayıtlı bilgilerini güncellemesi gerekiyor. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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