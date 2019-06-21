Aytemiz'in LPG'deki hedefi 260 bin ton

Aytemiz'in LPG'deki hedefi 260 bin tonSelin GÜRSEL ' Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA)/ (KURUMSAL HABER) - AYTEMİZ, İstanbul'da gerçekleşen ve sponsoru olduğu Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi'nde sektör temsilcileri ile buluştu. Türkiye'deki 10 milyon otomobilin 4,5 milyonunun otogazlı olduğunu belirten Ahmet Eke, 'Bu konudaki büyüme hızımız akaryakıta göre daha iyi. Bu yılki hedefimiz, bayilerimiz aracılığıyla yaklaşık 180 bin ton; dağıtıcılara satışlarımızla birlikte de 260 bin ton büyüklüğe ulaşmak' dedi.Aytemiz'in de sponsorlarından biri olduğu, LPG'nin küresel boyuttaki en büyük platformunu oluşturan Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi bu yıl 19 ? 21 Haziran tarihleri arasında ilk kez İstanbul'da düzenlendi. Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği zirveye 43 farklı ülkeden 350'yi aşkın delege katılım gösterdi. Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi'nde Aytemiz, 2021 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerini sektör temsilcileri ile paylaşarak sektörün gelişimine katkı sağlayacak panel ve toplantılara katıldı.TÜRKİYE EN ÇOK OTOGAZI KULLANIYORÜlkeler arasındaki ticaretin artması ile birlikte Türkiye'nin konumunun ve tüketiminin ne kadar büyük olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, 'LPG'nin dünyadaki toplam büyüklüğü 300 milyon ton. Bu rakam Türkiye'de ise 4,5 milyon ton. Aslında ölçeklendirdiğiniz zaman, Türkiye dünya tüketimine göre yüzdesel olarak küçük gibi görünse de çok önemli bir yere sahip. Dünyada özellikle Güney Amerika, Uzakdoğu ve Akdeniz'de yoğun olarak kullanılıyor. LPG'nin dünyadaki kullanımı daha çok enerji alanında olsa da Türkiye'de otogaz olarak kullanımı daha yoğun' dedi.'TÜRKİYE'DE 22 MİLYON ARACIN 4,5 MİLYONU OTOGAZLI'Dünya LPG Birliği'nin böyle büyük bir toplantıyı Türkiye'de yapmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Eke, 'Türkiye'de 22 milyon araç var, bunun 10 milyonu otomobil ve bunun da 4,5 milyonu da otogazlı araç. Bu dünya sıralamasında bir ilk. Son 25 yıldır benzine alternatif olarak LPG'nin kendine alan açması bizi istatistiksel olarak ilginç bir yere getirdi' diye konuştu.'ARTIK DİREKT OLARAK LPG'Lİ OTOMOTİV ÜRÜNLERİ ÜRETİLİYOR''Akaryakıt istasyonlarında otogaz artışı oldukça LPG'yi sunan istasyon sayısı da artmaya başladı' diyen Eke, 'Türkiye'de 10 bin adet LPG istasyonu var. Bu alanda da dünyada bir numara. Otogaz olarak baktığımızda Türkiye'de toplam 4,5 milyon tonun yüzde 80'e yakın kısmı, otomobiller üzerinden tüketiliyor. Otogazın bu kadar yoğun olması otomotiv üreticilerini direkt olarak LPG'li otomotiv ürünleri üretmeye itti. Bu durum gösteriyor ki hem çevreci hem ekonomik hem de önlemlerinizi aldığınızda riski fazla olmayan bir enerji türünü Türkiye hızla kabullendi' ifadelerini kullandı.'LPG'DEKİ HIZ AKARYAKITI GEÇTİ'Türkiye'deki LPG tüketiminin yüzde 80'inin ithal edildiğini, kalanın ise Türkiye'de üretildiğini, kurulan ikinci rafineri ile bu rakamın daha da artacağını belirten Eke, konuşmasını şöyle noktaladı:'Biz şu anda yapılan 240 bin ton satışımız ve Trabzon ile Alanya'daki iki büyük depomuzla önemli ithalatçılar arasına girdik. Firma olarak LPG'deki performansımız akaryakıta göre daha dinamik. 4,5 milyona yakın otomobilin 1 milyon 900 binine ulaşan LPG'nin ikmalini Aytemiz yapıyor. Türkiye genelinde şu anda 565 istasyonunuz var bunların 460'ında LPG var. Dört ayrı noktadaki 56 bin metreküplük depolama kapasitemiz sayesinde hem bayilerimize ikmal yapıyoruz hem de diğer tedarikçilerle iş birliği içindeyiz. Bu konudaki hızımız akaryakıta göre daha iyi. Bizim bu yılki hedefimiz bayilerimiz aracılığıyla yaklaşık 180 bin ton; dağıtıcılara satışlarımızla birlikte de 260 bin ton büyüklüğe ulaşmak.Bu yıl motorin pazarı çok hızlı düşerken LPG pazarı düşmedi. Bu da aslında bugün burada yapılan toplantının ve enerji segmentinde LPG'nin ülkemizdeki yerini göstermesi açısından ilginç bir istatistik. Bu yılki ekonomik küçülmeden, akaryakıt piyasasında bilhassa motorinin etkilenmiş olmasına rağmen biz LPG'de büyük bir daralma yaşamadık.?