Aytemiz, Memur-Sen ve Büro Memur-Sen üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak

Aytemiz, Memur Sendikası ve Büro Memurları Sendikası'nın İstanbul şubelerine kayıtlı toplamda 120 bini aşkın üyeye avantajlı yakıt alım fırsatı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji yatırımlarını aralıksız sürdürerek iş ortaklarına avantajlı hizmetler sağlayan Aytemiz, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı sendikalarla iki önemli anlaşmaya imza attı.

Bu kapsamda Aytemiz'in tüketici ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirdiği yeni ödeme sistemi Vaay'a kayıt olan sendika üyeleri yakıt alışverişlerini araçlarından inmeden, temassız ve pratik bir şekilde yapabilecek. Yakıt alımını Vaay sistemi ile yapan üyeler faturalarını da dijital olarak alabilecekler. Ayrıca bu sistemde tüm bankaların kredi kartları kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Deniz Kadıoğlu, dijitalleşme hedefi kapsamında mobil uygulama geliştirerek müşterilere sağlanan yeni bireysel elektronik ödeme sistemi Vaay ile temassız ve avantajlı yakıt alımı sunduklarını belirtti.

Kadıoğlu, bu sistemle yakıt dolum sürecinden fiş ya da faturanın dijital olarak ulaşmasına kadar her şeyin temassız yapılabildiğine dikkati çekerek, "İçinden geçtiğimiz bu özel dönemde büyük fayda sağlayan bu sistem, aynı anda zamandan da tasarruf sağlıyor. Bu hizmetle sivil toplum kuruluşlarına üye olan binlerce tüketiciye de fayda sağlamayı amaçlıyor, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine sürekli yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşmalar kapsamında Memur-Sen ve Büro Memur-Sen İstanbul üyelerine de yeni hizmetimiz Vaay ile dijital yakıt alışverişinin konforunu sunacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Memur-Sen olarak üyelerine destek olmak ve daha kaliteli bir yaşam sunmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Memur-Sen İl Başkan Yardımcısı Murat Cantürk de "Aytemiz ile imzaladığımız bu anlaşma ile de üyelerimizin araçlarından inmeden, avantajlı koşullarda yakıt almalarını sağlayacağız. Bu süreçte emeği geçen Aytemiz yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büro Memur-Sen Türkiye Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Koyuncu ise gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sıra üyelerinin bütçelerine katkı sağlayacak avantajları da sunduklarını vurgulayarak, "Bugün İstanbul'daki 9 şubemiz için Aytemiz ile yaptığımız bu iş birliği ile üyelerimize katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte iş birliğimizi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Gelecek dönemde de Aytemiz'le olan çalışmalara devam edeceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.