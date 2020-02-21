Aytemiz Motobike Fuarı'nda motosiklet sürücüleriyle buluştu

Aytemiz, 3'üncü kez sponsor olduğu İstanbul Motobike Fuarı'nda motosiklet sürücüleriyle bir araya geldi.



Motosiklet sürücülerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve trafikte fark edilmelerini sağlamak adına birçok ürün ve hizmet sunan Aytemiz, sponsor olduğu 12'inci İstanbul Motobike Fuarı'nda motorcu dostlarıyla bir araya geldi. 23 Şubat'a kadar 24 ülkeden 285 markayı ve motosiklet meraklılarını ağırlayacak fuarın açılışında konuşan Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, Türkiye'de motosikletlileri akaryakıt sektörü içerisinden bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını hatırlatarak motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye'de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.



3 yıl önce başlayan Motorcu Dostu İstasyon hizmetinin hem akaryakıt sektöründe hem de motosiklet camiasında büyük ses getirdiğine dikkat çeken Varlık, şunları söyledi: "Uluslararası bağımsız araştırma kuruluşu Frost & Sullivan tarafından 'Müşteri Değeri Liderliği' ödülü ve yurt içinde de Altın Örümcek ödülüne layık görülen Motorcu Dostu İstasyon hizmetimizi 2018 yılında bir ileri aşamaya taşıyarak Motorcu Dostu Trafik sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlamasını böylelikle güvenli bir sürüş ortamı sağlanmasını amaçladığımız proje kapsamında yaptığımız etkinliklerle 2 yıl içerisinde Türkiye'nin 25 ilinde binlerce kişiye birebir ulaştık. Türkiye'nin önde gelen 15 üniversitesinde 'motosiklet deneyimi' sohbetleri düzenledik. Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile motosiklet ve diğer araçların trafikte birbirlerine empatiyle yaklaşmasını sağlamak için kamu spotumuzu ulusal TV kanallarında yayınladık 2,5 milyon kişiye eriştik, 3 bin 500 kişinin hayatına birebir dokunduk. Projemizin 3 yılında planladığımız daha büyük, kitlesel etkinliklerle motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 12'incisi düzenlenen Motobike İstanbul 2019'a bir kez daha sponsor olarak motorcu dostlarımız ile yeniden bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum."



Öte yandan Aytemiz, fuarda pompada ödeme yapma kolaylığı sağlayan 'Motordan Öde' özelliğine sahip Aytemiz Kart'lar hediye edeceğini belirtti. Bin kişiye verilecek olan kartlarda motosiklet kullanıcılarına ilk yakıt alımlarından sonra kullanabilecekleri 50 TL'ye varan hediye yakıt puan kodu da sunulacak.



Markanın etkinlik alanını ziyaret eden katılımcılar ayrıca motosiklet simülasyon cihazıyla sürüş denemesi yaparak keyifli vakit geçirebilecek. - İSTANBUL