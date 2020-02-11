Aytemiz, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosikletlilerin yanında

Aytemiz, 3'üncü kez sponsor olduğu İstanbul Motobike Fuarı'nda hediye edeceği 1000 adet Aytemiz Kart'la motosiklet kullanıcılarına desteğine devam ediyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, motosiklet sürücülerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve trafikte fark edilmelerini sağlamak adına birçok ürün ve hizmet sunan Aytemiz, sponsor olduğu 12'nci İstanbul Motobike Fuarı'nda yeniden motorcu dostlarıyla bir araya gelecek.

20 Şubat 2020'den itibaren motosiklet meraklılarını ağırlayacak olan fuarda, Aytemiz standını ziyaret edecek motosiklet kullanıcılarına, pompada ödeme yapma kolaylığı sağlayan "Motordan Öde" özelliğine sahip Aytemiz Kart'lar hediye edilecek. Fuar süresince 1000 kişiye verilecek Aytemiz Kart'larda motosiklet kullanıcılarına ilk yakıt alımlarından sonra kullanabilecekleri 50 TL'ye varan hediye yakıt puan kodu da sunulacak.



2017 yılında "Motorcu Dostu İstasyon" hizmeti başlatan Aytemiz, 165 Motorcu Dostu istasyonunda motosiklet kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar motosiklet kullanıcılarına özel sayısız fayda sağlayan "Motorcu Dostu" istasyonlarda motosiklet kullanıcıları için kaydırmaz zemin, kasklarını koyabilecekleri dolaplar gibi özel alanlar yaratıldı. Bununla birlikte Aytemiz istasyon marketlerinde ise motosikletlere özel sunulan ürünlerle konfor alanları genişletildi.

Hem akaryakıt sektöründe hem de motosiklet camiasında büyük ses getiren "Motorcu Dostu İstasyon" hizmeti, aynı zamanda uluslararası bağımsız araştırma kuruluşu Frost & Sullivan tarafından "Müşteri Değeri Liderliği" ödülünü alırken, yurt içinde de "Altın Örümcek" ödülüne layık görüldü. Aytemiz, "Motorcu Dostu İstasyon" hizmetini 2018 yılında bir ileri aşamaya taşıyarak "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlamasını, böylelikle güvenli bir sürüş ortamı sağlanmasını amaçlayan Aytemiz, şu ana kadar proje kapsamında yapılan etkinliklerle Türkiye'nin 25 ilinde 3 bin 500'ü aşkın kişiye birebir ulaştı.