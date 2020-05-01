Aytemiz 'Ramazan Eğlenceleri'ni dijital dünyaya taşıyor

Hacivat ve Karagöz'ün birbirinden eğlenceli hikayeleriyle Ramazan ayı boyunca her Cuma günü saat 18.00'da Aytemiz Instagram hesabında izleyicileri ile buluşuyor.



Ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden Hacivat ve Karagöz 'Aytemiz Ramazan Tiyatrosu' ile dijital dünyaya giriş yaptı. '1001 Sanat' iş birliği ile hayata geçirilen tiyatro gösterisi Hacivat ve Karagöz'ün birbirinden eğlenceli hikayelerinin, Ramazan ayı boyunca her Cuma günü saat 18.00'da Aytemiz Instagram hesabından izleyicileri ile buluşacağı duyuruldu.



Yapılan bilgilendirme, geleneksel kültür mirasımızın yaşatılması açısından önemli bir adım olarak görülen gölge tiyatrosu 24 Nisan Cuma günü yayınlanan ilk bölümünde izleyicilerden büyük beğeni topladı. Tiyatronun ikinci gösterimi ise bugün saat 18.00'da markanın Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak. 20 dakika süren yayında, Hacivat ve Karagöz birbirinden komik diyaloglar ve hikayelerle izleyenleri doyasıya eğlendiriyor. İzleyicilerle interaktif olarak etkileşime geçen karakterlerin, sosyal medya üzerinden gelen yorumlara da canlı olarak cevap verdiği bildirildi. - İSTANBUL