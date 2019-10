Aytemiz, son 3 ayda 180 bin tüketiciye ulaştı

Aytemiz, Türkiye'de ilk defa müşterilere sunulan self servis hizmeti ile son 3 ayda 180 bini aşkın tüketiciye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilere alternatif bir yakıt alımı seçeneği ve deneyimi sunmak amacıyla 30 istasyonla tanıtımını yaptığı self servis hizmetinin, şu an 100 istasyona ulaştığı bildirildi.

Şirketin, haziran, temmuz ve ağustos ayları içinde toplam 325 bin adet self servis işlemi yaptığı kaydedilen açıklamada, söz konusu işlemlerin 175 bin adedinin kredi kartı ve 150 bin adedinin ise nakit ödeme şeklinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hizmetin 3 aylık sürede 180 binin üzerinde tüketici tarafından kullanıldığı ve bu sayının yüzde 30'nun sadece self servis hizmetini denemek için istasyona gelen müşterilerden oluştuğu vurgulanarak, "Türkiye'de zamandan tasarruf etmek ve self servisi kendi deneyimlemek isteyen müşterilerin yaptığı alışverişler sonucunda 6 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışı gerçekleşti ve bu sayede 1,2 milyon TL'den fazla tasarruf sağlanmış oldu."ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, sektörde yaşanan yoğun rekabet ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, operasyonlardaki süreç iyileştirmelerini kararlılıkla uyguladıklarını belirtti. Eke, şunları kaydetti:

"Sektörde devrim niteliğinde kararlara imza attık. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, elektrikli araçlar için istasyonlarımızda hızlı şarj adaları kurduk ve sektöre enerji istasyonu kavramını kazandırdık. Motosiklet kullanıcıları için motorcu dostu istasyon kavramını geliştirdik. Personelimizi bu konuda özel olarak eğittik ve 165 istasyonumuzu dönüştürdük. Sayısı her geçen gün artan Aytemiz Kart ve mobil uygulamalarımız üzerinden sunduğumuz araçtan öde seçeneğini 4, mobil ödeme seçeneğimizi de 2 yıldır başarı ile yönetiyoruz."

Türk tüketicisi tasarrufu seviyor

Sadece istasyon sayısı, pazar payı, satış oranlarıyla öne çıkmayı değil, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyarak ve sektöre öncülük ederek markayı büyütmeyi hedeflediklerini belirten Eke, şu ifadeleri kullandı:

"Aytemiz olarak benimsediğimiz perakende bakış açımız tüketicinin tercihleri ve yaşam tarzındaki değişimlerle paralellik gösteriyor. Akaryakıt tüketicileri de günlük yaşamlarında ihtiyaçlarını ve isteklerini hızlı ve pratik olarak gerçekleştirme arayışındalar. Birçok sektörde self servis hizmeti yaygınlaşıyor. Biz de bu değişime ayak uydurarak sektörde öncülük ettik. Bu anlamda çok büyük bir teknoloji yatırımı yaptık. Batılı ülkelerde uygulanan sistemlere ve hizmetlere çok hızlı adapte olabilen tüketicilerimiz bu gelişmiş yazılım ve yapay zeka sayesinde, son derece kullanıcı dostu olan self servis yakıt alımına da çok kolay adapte oldular. Türk tüketicisi tasarruf etmeyi seviyor dolayısıyla self servise yoğun bir ilgi oldu. Self servis alımlarında tüketicilerimize hem kredi kartı hem de nakit ödemede tasarruf sağlıyoruz."

Eke, 40 ilde hizmete sunulan self servisin büyükşehirler kadar Anadolu'daki şehirlerinde de ilgi gördüğüne işaret ederek, "Son 3 ay içinde self servis hizmetini kullananların yoğun olarak 25-35 yaş arası erkek kullanıcılar olduğu görülüyor. Self servisle ilgili karşımıza çıkan bir diğer önemli veri ise geçtiğimiz günlerde devreye aldığımız nakit ödeme seçeneğinin bu kadar ilgi görmesi oldu. Bu da bize tüketicilerin küçük satın almalarında artık kredi kartı yerine daha çok nakit tercih ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.