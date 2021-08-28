Aytemiz, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda da Alanyaspor'a destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

Aytemiz, Alanyaspor sponsorluğunu 2021-2022 Süper Lig sezonunda da devam ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, 2016 yılından bu yana destek verdiği Alanyaspor ile isim sponsorluğu için yeniden sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, 2021-2022 Türkiye Süper Lig Sezonu'nda da Aytemiz'in verdiği güçlü destekle mücadeleye devam edecek. Turuncu-yeşilli takım anlaşmaya göre, tüm sezon boyunca Aytemiz Alanyaspor adını taşıyacak. Süper Lig'e çıktığı günden bu yana Alanyaspor'un değişmez isim sponsoru olan Aytemiz, üst üste 6'ncı kez bu desteğini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen imza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Alanyaspor ile 5 yıllık beraberliğimizde güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz ve bu yıl da takıma destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuza yeni sezonda da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Türkiye'nin güçlü akaryakıt firması olan Aytemiz ile iş birliğimizin 6'ncı yılına giriyoruz. Bu iş birliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağız. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve Aytemiz firması yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.