Üye Girişi
Aytemiz, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda da Alanyaspor'a destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

Aytemiz, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda da Alanyaspor'a destek vermeye devam ediyor

28.08.2021 12:30
Aytemiz, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda da Alanyaspor'a destek vermeye devam ediyor, System.String[]

Aytemiz, Alanyaspor sponsorluğunu 2021-2022 Süper Lig sezonunda da devam ettiriyor.

Aytemiz, Alanyaspor sponsorluğunu 2021-2022 Süper Lig sezonunda da devam ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, 2016 yılından bu yana destek verdiği Alanyaspor ile isim sponsorluğu için yeniden sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, 2021-2022 Türkiye Süper Lig Sezonu'nda da Aytemiz'in verdiği güçlü destekle mücadeleye devam edecek. Turuncu-yeşilli takım anlaşmaya göre, tüm sezon boyunca Aytemiz Alanyaspor adını taşıyacak. Süper Lig'e çıktığı günden bu yana Alanyaspor'un değişmez isim sponsoru olan Aytemiz, üst üste 6'ncı kez bu desteğini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen imza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Alanyaspor ile 5 yıllık beraberliğimizde güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz ve bu yıl da takıma destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuza yeni sezonda da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Türkiye'nin güçlü akaryakıt firması olan Aytemiz ile iş birliğimizin 6'ncı yılına giriyoruz. Bu iş birliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağız. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve Aytemiz firması yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aytemiz, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda da Alanyaspor'a destek vermeye devam ediyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aytemiz, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda da Alanyaspor'a destek vermeye devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını alıp oğlunun ismini verdi 14:39 Dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını alıp oğlunun ismini verdi Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu 14:30 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu 14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi 14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu 13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı 13:46 Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü 12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı 12:40 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
14:29 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
14:26 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi
13:56 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
13:50 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak
12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
12:39 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
12:30 Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı         
14:42
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti         
14:27
İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor         
14:11
Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!         
13:57
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak         
13:51
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 14:48:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda da Alanyaspor'a destek vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement