Aytemiz, temassız ödeme hizmetiyle çalışmalarını sürdürüyor

Aytemiz, müşterilerinin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz olarak sağlayabilmek için temassız mobil ödeme hizmetleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın güncel açıklamaları doğrultusunda şirket çalışanlarının ve müşterilerin sağlığının korunması amacıyla sosyal mesafeyi esas alan sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, koronavirüs (kovid-19) salgını sebebiyle dünyada olağanüstü bir durum yaşandığını belirterek, bu süreçte tüm sorumluluklarının bilincinde olan Aytemiz'in faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

İnsanların daha az temas kurmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla temassız ödeme sistemlerinde artış olduğuna dikkati çeken Gökçek, "Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguluyoruz. Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan ödeme yapabilecekleri temassız mobil ödemeye yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökçek, temassız ödemelerdeki bu artışın ilerleyen dönemde de devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, Aytemiz olarak her zaman teknolojiyi takip ediyor ve müşterilerimizi dinleyerek yenilikçi ve yaratıcı hizmetler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin son dönemdeki ödeme yöntemlerini incelediğimizde de ister araçtan ödeme olsun, ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Bu değişiklikler elbette bizim de çalışma şeklimizi etkileyecek. Tüm bunları ilerleyen dönemde hep birlikte deneyimleyeceğiz."