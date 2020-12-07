Aytemiz "Vaay" projesiyle bireysel akaryakıt satışlarında temassız ödeme - Son Dakika

Aytemiz "Vaay" projesiyle bireysel akaryakıt satışlarında temassız ödeme

07.12.2020 13:29
Aytemiz

Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, bireysel akaryakıt satışlarında temassız ve dijital yollarla ödeme yapılmasını sağlayan "Vaay" isimli yeni projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, bireysel araç sahiplerinin sisteme dahil olarak yüzde 5'e varan indirimle yakıt alışverişi...

Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, bireysel akaryakıt satışlarında temassız ve dijital yollarla ödeme yapılmasını sağlayan "Vaay" isimli yeni projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, bireysel araç sahiplerinin sisteme dahil olarak yüzde 5'e varan indirimle yakıt alışverişi yapabileceğini bildirdi.

Varlık, dijital ortamda düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla Aytemiz istasyonlarında devreye giren "Vaay" projesini tanıttı.

Aytemiz'in mobil uygulamasına entegre edilen "Vaay" ödeme sistemini tüketici eğilimlerine göre şekillendirdiklerini anlatan Varlık, aracından inmeden temassız akaryakıt almak isteyen bir tüketicinin uygulama üzerinden oluşturacağı kodu istasyondaki satış görevlisine göstermesinin yeterli olacağını ve yakıt faturasının da tüketiciye dijital ortamda ulaştırılacağını anlattı.

Varlık, "Vaay" ile hijyen, konfor ve ekonomiyi kodladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tüketiciler artık yenilikçi, yaratıcı ve sorumlu markaları tercih ederken kendilerine sağlanan fonksiyonel faydaya daha fazla önem veriyorlar. Mobil ödemeler, temassız ödemeler, dijital cüzdanlar, kimlik doğrulama teknolojileri gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran inovasyonlar her geçen gün artıyor. Yılın ilk yarısında gerçekleşen temassız işlem sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 563 milyona ulaştı. Aytemiz özelinde ise yılın ilk 6 ayında müşterilerimizin ödeme tercihlerini incelediğimizde, araçtan ve temassız mobil ödemelerde tüketici alışkanlıklarında ciddi değişim olduğunu gözlemliyoruz. Biz de bu doğrultuda teknolojinin sağladığı imkanlar, değişen para kavramı, vazgeçilmez dönüşümün yarattığı yeni çözümler sonucunda, tüketici araştırmaları, değişen müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkatlice analiz ederek 'Vaay' projesini hayata geçirdik."

Sektörde genellikle filo araçlarına sağlanan avantajların dikkati çektiğini aktaran Varlık, bireysel araç kullanıcı sayısının filo aracı kullananların yaklaşık 50 katı olduğunu söyledi.

Varlık, söz konusu projeyle filo araçlarına sunulan tüm faydaları bireysel tüketicilere de sunmaya karar verdiklerini belirterek, "Bireysel araç sahipleri sisteme dahil olarak yüzde 5'e varan indirimle yakıt alışverişi yapabilecek. 'Vaay' sistemiyle tüm sürücüler yakıt alışverişlerinin geçmişlerini takip edebilecek, aylık yakıt alım kotasını belirleyebilecek, tüm işlemlerini telefonu üzerinden yapabilecek ve kendisine özel sağlanan indirimden faydalanabilecek." diye konuştu.

Akaryakıt, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aytemiz 'Vaay' projesiyle bireysel akaryakıt satışlarında temassız ödeme - Son Dakika Ekonomi


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