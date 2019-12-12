Aytemiz ve Castrol "yolların efendisi" kamyoncularla Bursa'da Buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aytemiz ve Castrol 'yolların efendisi' kamyoncularla Bursa'da Buluştu - Son Dakika Ekonomi

Aytemiz ve Castrol "yolların efendisi" kamyoncularla Bursa'da Buluştu

7 saat önce

Aytemiz ve Castrol, "yolların efendisi" kamyoncular için Bursa'da bir etkinlik düzenledi.

Aytemiz ve Castrol

Aytemiz ve Castrol, "yolların efendisi" kamyoncular için Bursa'da bir etkinlik düzenledi.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz'in Bursa Hamit Karadayı istasyonunda düzenlediği etkinlikte uzun yol şoförleri hem keyifli bir mola verdi hem de futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural'la sohbet etme imkanı buldu.

100'e yakın kamyoncunun katıldığı etkinlikte langırt turnuvası, VR gözlükle gol atma yarışması, tavla turnuvası gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra sağlık taraması da yapıldı.

Kamyoncuların ihtiyaçlarına özel birçok ürünün hediye edildiği etkinlikte, kamyoncular keyifli bir mola vermiş oldular.

Zamanlarının büyük kısmını yollarda geçiren kamyoncular, etkinliklerin yanı sıra futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural'la buluşma fırsatı yakalayarak, yollara zihnen ve bedenen en iyi şekilde nasıl hazırlanılacağına dair sohbet ettiler.

Yılmaz Vural, Futbol, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler
Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası

Son Dakika Haberleri
19:20 Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:14 Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:37:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz ve Castrol "yolların efendisi" kamyoncularla Bursa'da Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]