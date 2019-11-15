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Aytemiz ve Türk Telekom'dan iş birliği

6 saat önce

Akaryakıt şirketi Aytemiz ve Türk Telekom iş birliğine imza attı.

Aytemiz ve Türk Telekom'dan iş birliği, System.String[]

Akaryakıt şirketi Aytemiz ve Türk Telekom iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcıları Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanma fırsatını yakalayacak.

Konuya ilişkin Aytemiz'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kampanya kapsamında Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterileri şimdi anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanıyor. Tüketiciler, Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat mobil uygulaması veya 'Online İşlemler Bana Özel' menüsünden 'Fırsat Kodu Al' butonu tıklanarak ya da cep telefonundan AYTEMIZ boşluk TCKN yazarak 6262'ye kısa mesaj göndererek fırsat kodu alabiliyorlar. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Aytemiz Kart numarası ile Aytemiz mobil uygulamasına veya aytemiz.com.tr sitesine girerek fırsat kodunu, mobil aplikasyonda 'Kartım' sekmesindeki 'Katılım Kodu Gir' alanına veya aytemiz.com.tr sitesine kullanıcı girişi yaparak 'Kampanya Kodu Giriniz' alanına eklemesi yeterli oluyor."


Türk Telekom, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:54 Kaynak: DHA
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