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Aytemiz ve Türk Telekom'dan işbirliği

6 saat önce

Aytemiz ve Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcıları Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanma fırsatını yakalayacak.

Aytemiz ve Türk Telekom'dan işbirliği, System.String[]

Aytemiz ve Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat kullanıcıları Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanma fırsatını yakalayacak.


Akaryakıt sektörünün önemli şirketlerinden Aytemiz ve Türk Telekom avantajlı bir iş birliğine imza attı. Kampanya kapsamında Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterileri şimdi anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde 3 kat puan kazanacak. Tüketiciler, Türk Telekom Bi'Dünya Fırsat mobil uygulaması veya online işlemler bana özel menüsünden 'Fırsat Kodu Al' butonu tıklanarak ya da cep telefonundan kısa mesaj göndererek fırsat kodu alabilecek.


Yapılan bilgilendirmede; kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Aytemiz Kart numarası ile Aytemiz mobil uygulamasına veya aytemiz.com.tr sitesine girerek fırsat kodunu, mobil aplikasyonda 'kartım' sekmesindeki 'katılım kodu gir' alanına veya aytemiz.com.tr sitesine kullanıcı girişi yaparak 'kampanya kodu giriniz' alanına eklemesi yeterli olacak.


31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya hakkında detaylı bilgiye aytemiz.com.tr web sitesinden, Aytemiz Çağrı Merkezi'nden, Türk Telekom web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
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