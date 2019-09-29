Son Dakika Haberleri: Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü
Son Dakika Güncel Haber

Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü

1 saat önce

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ayten Akcan, Haziran Ayında Kıbrıs'ta yapılan Uluslararası 3. EMI Kongre'sinde Sosyal Bilimler alanında en iyi bildiri ödülünü aldı.

Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü, System.String[]

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ayten Akcan, Haziran Ayında Kıbrıs'ta yapılan Uluslararası 3. EMI Kongre'sinde Sosyal Bilimler alanında en iyi bildiri ödülünü aldı.


3. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinin ev sahipliğinde 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da, Nişantaşı Üniversitesi, Kazakistan Yesenov Üniversitesi, EMI Journal ve Dilkur Akademisi işbirliği ile düzenlendi.


Lefkoşa'da düzenlenen kongrede Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ayten Akcan, "Çin Kültüründeki Tao Anlayışının Eski Çağlarda Türk Yönetim Sistemindeki Karşılığı Meselesi Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bildirisi ile 3. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresinde en iyi bildiri ödülünü kazandı.


Kongre katılan davetliler Magosa, Girne ve Lefkoşa'nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdiler. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Sungurlu, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong polisi, göstericileri tespit etmek için mavi renkli su kullandı
Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada "Osmanlı Torunu" İngiltere Başbakanı'nın yasak aşk yaşadığı öne sürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 15:16:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]