Ayten Usta'nın kadın çalışanlarından Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayten Usta'nın kadın çalışanlarından Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika

Ayten Usta'nın kadın çalışanlarından Başkan Ataç'a teşekkür

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Ayten Usta Gurme Restoran çalışanı kadınlar, dahil oldukları Mavi Bayrak uygulamasından dolayı teşekkür etti.

Ayten Usta'nın kadın çalışanlarından Başkan Ataç'a teşekkür, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Ayten Usta Gurme Restoran çalışanı kadınlar, dahil oldukları Mavi Bayrak uygulamasından dolayı teşekkür etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren işletmelerin yetkilileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi'nin, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına katılan Ayten Usta Gurme Restoran sahibi Ayten Çetin ve işletme çalışanları, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çetin, "İşletmemiz Mavi Bayrak uygulamasına dahil oldu. Bizlere bu programda yer verdikleri için Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür etmek istedik. Biz kadın çalışanlardan oluşan bir işletmeyiz. Ahmet Başkanımızın Tepebaşı'nda kadınlara yönelik hassasiyetini ve çalışmalarını beğeni ile takip ediyoruz. Bunun için de ayrıca tebriklerimizi iletmek istedik" diye konuştu.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç ise "Ayten Usta çalışanları ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Ayten Usta işletmesi, Tepebaşı'nda hizmet kalitesi standartlarını yükselten bir işletme ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Mavi Bayrak uygulamamıza dahil edildi. Kadının üretken olması ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Örneğin meclis üyelerimiz, muhtarlarımız da ne kadar kadın ağırlıklı olursa biz de o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü kadınımızın elinin değdiği her iş daha güzel oluyor. Eskişehir'de bu tip işletmelerin artmasını temenni ediyorum" sözlerini kullandı.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü
Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu

Son Dakika Haberleri
20:42 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
20:42 Mersin'de kent protokolü gaziler ve şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika
20:42 Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda... - Son Dakika
20:41 Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
20:41 Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
19:08 Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 20:46:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayten Usta'nın kadın çalışanlarından Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]