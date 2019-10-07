Son Dakika Haberleri: Aytepe Büyükşehir ile renklendi
Son Dakika Güncel Aytepe Büyükşehir ile renklendi

Aytepe Büyükşehir ile renklendi

47 dakika önce

Aydınlıların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte giderek piknik yapıp dinlendikleri Aytepe Mesire Alanı çiçek bahçesine döndü.

Aytepe Büyükşehir ile renklendi, System.String[]

Aydınlıların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte giderek piknik yapıp dinlendikleri Aytepe Mesire Alanı çiçek bahçesine döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çiçeklendirmede mevsime uygun rengarenk begonyalar kullanıldı.


Mesire alanında yaklaşık 1500 metrekarelik alan çimlendirilirken, çevrenin ve çiçeklerin korunmasına yönelik uyarı levhaları da yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alanda dört mevsim çimlendirme yapılarak her daim yeşil kalması sağlanıyor. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik
CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:28:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aytepe Büyükşehir ile renklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]