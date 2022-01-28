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Aytepe yarıyıl tatilindeki çocuklar ile ailelerini ağırlıyor - Son Dakika

Aytepe yarıyıl tatilindeki çocuklar ile ailelerini ağırlıyor

28.01.2022 11:19
Aytepe yarıyıl tatilindeki çocuklar ile ailelerini ağırlıyor

Kocaeli'deki kış turizm merkezi Aytepe, yarıyıl tatilinde çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen aileleri ağırlıyor.

Kocaeli'deki kış turizm merkezi Aytepe, yarıyıl tatilinde çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen aileleri ağırlıyor.

Okullarda yarıyıl tatilinin başlaması, turizm merkezlerini hareketlendirdi. Başiskele ilçesi Yuvacık bölgesinde bulunan Aytepe de sömestir tatilinin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Özellikle çocuklu aileler, İzmit şehir merkezine yakınlığı ve Kartepe'ye kıyasla daha sakin olması dolayısıyla Aytepe'ye ilgi gösteriyor.

Yuvacık Barajı'nın çevresinde doğayla iç içe bungalov evlerde konaklayan aileler, kış aktivitesi için Samanlı Dağları'nın eteklerinde 950 metre rakımdaki Aytepe'ye gidiyor.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana kurulu, İzmit Körfezi manzaralı kamp alanı ile kızak pistine giden konaklamalı ve günübirlikçi ziyaretçiler, burada keyifli vakit geçiriyor.

Aytepe'de doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği 150 metrelik kızak pistinde kaymanın yanı sıra kar topu oynuyor ve trekking yapıyor.

"Körfezi seyrederek kızakla kayabiliyorsunuz"

Kızak pisti ve konaklama tesisi işletmecisi Hüseyin Karaaslan, AA muhabirine, sömestir tatilinin başlamasıyla günübirlik ve konaklamalı ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyledi.

Konaklamak isteyenler için çadır, karavan, bungalov gibi seçenekler sunduklarını dile getiren Karaaslan, ziyaretçilerin serpme köy kahvaltısıyla güne başladıktan sonra kızak heyecanı yaşadığını, öğlen de sucuk ekmek keyfi yaptığını anlattı.

Karaaslan, beyaz örtüyle kaplı Aytepe'de güzel bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, "Sömestir tatilindeki çocuklar, Aytepe'de kar mutluluğunu çok güzel yaşıyor. Gayet eğlenceli vakit geçiriyorlar. Kızak pistinde kayıyor, kardan adam, kar topu savaşları yapıyorlar." diye konuştu.

Yaklaşık 200 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip kızak pistinde aynı anda 150 kişinin kayabildiğini dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ziyaretçiler Aytepe'yi kış aylarında kızaktan dolayı tercih ediyor. Karla ilgili alternatif bir heyecan sunuyor. Kartepe'ye yakın olmamız bir avantaj çünkü orda yoğunluk olduğunda insanlar bizi tercih ediyor. Herkesi Aytepe Yaylası'na bekliyoruz. Burası hava açık olduğunda körfezin en güzel seyredildiği konumlardan biri. Körfezi seyrederek kızakla kayabiliyorsunuz."

"Körfeze bakarak kaymak müthiş bir deneyim"

Ailesi ve arkadaşlarıyla kızakla kayan Yalçın Uzuner de sık sık ziyaret ettikleri Aytepe'nin, Kartepe'ye alternatif olarak mükemmel bir konumda bulunduğunu söyledi.

Kartepe'ye gidemeyenler veya oradaki kalabalıktan sıkılanlar için Aytepe'nin hem kızakla kaymak hem de tesis anlamında güzel olduğunu dile getiren Uzuner, "Sömestir karla birleşince tam manasıyla bir tatil oluyor. Özellikle böyle güzel bir karın şehre bu kadar yakın bir mesafede olması büyük bir şans." şeklinde konuştu.

Uzuner, hava şartları elverdiğinde İzmit Körfezi'ne bakarak kaymanın müthiş bir deneyim olduğunu belirtti.

Kızıyla Aytepe'ye gelen Tolga Demirbaşak ise daha önce Kartepe ve Uludağ'a gittiğini, Aytepe'nin sakin ortamıyla "aile dostu" olduğunu kaydetti.

Dördüncü sınıf öğrencisi İpek Gökçe Demirbaşak, Aytepe'de kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu, burayı ziyaret edeceklerin çok iyi vakit geçirebileceğini söyledi.

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Başiskele, Kocaeli, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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