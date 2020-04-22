AYTİM Tekstil, Erzurum'a 150 milyon TL yatırımla maske fabrikası kuracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYTİM Tekstil, Erzurum'a 150 milyon TL yatırımla maske fabrikası kuracak - Son Dakika

AYTİM Tekstil, Erzurum'a 150 milyon TL yatırımla maske fabrikası kuracak

17 dakika önce

Türkiye'nin önemli tekstil firmalarından AYTİM, Erzurum'da 150 milyon lira yatırımla maske fabrikası kuruyor.

AYTİM Tekstil, Erzurum'a 150 milyon TL yatırımla maske fabrikası kuracak, System.String[]

Türkiye'nin önemli tekstil firmalarından AYTİM, Erzurum'da 150 milyon lira yatırımla maske fabrikası kuruyor.


AYTİM Tekstil'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında 150 milyon lira yatırımla faaliyete geçecek fabrikada, N95 tipi medikal maskelerden ayda 18 milyon 720 bin adet, 3 katlı cerrahi maskelerden ise ayda 300 milyon adet üretim hedefleniyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen AYTİM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, tamamen "milli ve yerli" bilinciyle üretecekleri maskeleri kısa zamanda Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine sunacaklarını bildirdi.


"Bölgede yaklaşık 450 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz"

Sevda Aydın, faaliyete geçecek fabrika ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin acil, hijyenik şartlarda üretilmiş, steril maske ihtiyacının karşılanması adına aldığımız karar doğrultusunda Erzurum'da makine ve işletme yatırımını hızla uygulamaya koyduk. Çalışmamızın ilk fazında 30 makine ile devreye girecek olan maske üretim fabrikamızda mayıs ayından itibaren üretim başlayacak. İkinci etapta ise makine sayımızı 90'a çıkartarak üretimi artırmayı hedefliyoruz. Maske üretim makinesinin yanı sıra maske üretiminde kullanılan yüzde 95 ila yüzde 98 arasında filtreleme yapabilme kapasitesine sahip Meltblown Nonwoven kumaşı üretmek üzere entegre tesisi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Söz konusu kumaşın üretileceği makinelerin yurt dışından getirtilmesiyle faaliyete geçmesi planlanan entegre tesiste Türkiye'nin sağlıklı tıbbi maske ihtiyacının önemli bir miktarını karşılayacak hale gelmemiz mümkün olacak. Kurulacak olan fabrika ile bölgede yaklaşık 450 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz."


"Anadolu'dan hem ülkemize hem de dünyaya dağıtma imkanına sahip olacağız"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi pandemilerin gelecekte de görülebileceğini aktaran Aydın, "Bu nedenle ülkemizin kendi maske üretiminin yanı sıra maskede filtreleme görevi gören Meltblown Nonwoven kumaşın da kendi entegre tesislerimizde üretilmesinin en önemli önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak kumaş üretimi de dahil olarak bu yatırımı yapmaya ve LEED sertifikalı medikal tekstil yatırım şirketi kurmaya karar verdik. Milli bir savunma stratejisi olarak bu makinelerin ve sistemin hazır vaziyette bulunması gerekiyor. Bu proje ile Türkiye, olası pandemi durumlarında tıbbi maskeleri kullanıma hazır bir şekilde Anadolu'dan hem ülkemize hem de dünyaya dağıtma imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:18 Kaynak: AA

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