Son Dakika Haberleri: Ayto 115. Yılını Kutluyor

Ayto 115. Yılını Kutluyor

1 saat önce

2016 yılında meclis toplantısında kuruluş tarihini 1904 yılı olarak onaylayan Aydın Ticaret Odası 115.Kuruluş Yıl dönümünü kutluyor.

Ayto 115. Yılını Kutluyor, System.String[]
2016 yılında meclis toplantısında kuruluş tarihini 1904 yılı olarak onaylayan Aydın Ticaret Odası 115.Kuruluş Yıl dönümünü kutluyor.

İçinde bulunduğumuz yılın AYTO'nun 115. yılı olduğunu belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "18. yüzyılda İzmir, Denizli, Manisa, Muğla'dan oluşan geniş bir bölgenin eyalet merkezi olarak ticarete yön veren bir kentin ticaret odasının 1926 yılında kurulması akla mantığa yatkın bir durum değildi. İlk Odalar Kanunu'nun çıkarıldığı tarih olması hasebiyle 1926 yılı Türkiye'de birçok Oda'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Aydın Vilayet Salnamelerinde AYTO'nun kuruluşu Nisan 1904 olarak gözüküyor. Gün ile ilgili net bir tarih olmadığı için Aydın'ın rakamsal sembolü olan 09'u sembolik kuruluş günümüz olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra her yıl 9 Nisan tarihini kuruluş günümüz olarak kutlayacağız. Ay sonunda Ankara'da Meclis Üyelerimiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz Anıtkabir ziyaretimiz ile 115. Kuruluş Yılı etkinliklerimizi de başlatmış olacağız" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

Muğla, Aydın, Güncel
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