AYTO 63 yıllık üyesini plaketle emekliliğe uğurladı - Son Dakika
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AYTO 63 yıllık üyesini plaketle emekliliğe uğurladı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, 63 yıllık üyeliğinin ardından emekliliğe ayrılan üyesini plaketle onurlandırdı.

AYTO 63 yıllık üyesini plaketle emekliliğe uğurladı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, 63 yıllık üyeliğinin ardından emekliliğe ayrılan üyesini plaketle onurlandırdı.


Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı iş kollarında esnaflık yapan ve ilk ilk oto galerisini açan isim olan Sebahattin Gezer, emekliliği kararı aldı. AYTO'ya kayıtlı en eski şahıs işletmecisi olan Sebahattin Gezer, emeklilik nedeniyle üyeliğini bitirmesi nedeniyle AYTO'da tören düzenledi.


Plaket takdim ederek 88 yaşındaki Sebahattin Gezer'i emekliliğe uğurlayan AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Bu kadar yılın ardından, Odamızın kayıtlı en eski üyesi olan Sebahattin Gezer büyüğümüze plaket takdim ederek; bu gününe kadar odamıza verdiği emek ve Aydın ekonomisine yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etmek istedik. Allah Sebahattin Amcamıza sağlıklı uzun versin. Kendisinin bilgi ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz ve her zaman yanımızda görmek isteyeceğiz" dedi.


Kendisini onurlandıran AYTO yönetimine teşekkür eden 63 yıllık esnaf Sebahattin Gezer ise, "Ben, AYTO'nun bizlere verdiği hizmetten çok memnunum. Hakan Başkanımız başta olmak üzere bugüne kadar görev yapmış tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum. Ticaret odası bir itici güçtür ve her zaman esnafın yanındadır. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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