Son Dakika Haberleri: Ayto Akademi Yine Kapalı Gişe

Ayto Akademi Yine Kapalı Gişe

1 saat önce

AYTO Akademi'nin, Türkiye'de en çok satan 10 satış kitabı arasında yer alan "Satışın Şifreleri" kitabının yazarı Barış Kılıçarslan'ın sunumuyla düzenlediği seminere AYTO Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Ayto Akademi Yine Kapalı Gişe, System.String[]
AYTO Akademi'nin, Türkiye'de en çok satan 10 satış kitabı arasında yer alan "Satışın Şifreleri" kitabının yazarı Barış Kılıçarslan'ın sunumuyla düzenlediği seminere AYTO Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Barış Kılıçarslan kitabıyla aynı adı taşıyan seminerde satışın ilk kuralının önce kendine sonra başkasına satmak olduğunu belirtti. Yaklaşık 3 saat süren seminerde bitmek bilmeyen sahne enerjisi ile katılımcıların ilgisini ayakta tutan Kılıçarslan, satışın en önemli aşamasının müşterilere değer sunarak sonucu satabilmek olduğunun altını çizdi.

Sadece AYTO'nun değil Aydın'ın bir markası haline gelen AYTO Akademi'nin yeni dönemde de kapalı gişe eğitimlerine devam ettiğini belirten AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, "Yeni hizmet binamızda yer alan Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonumuzu tasarlarken acaba büyük mü oldu doldurabilir miyiz diye düşünürken şimdi keşke biraz daha büyük bir salon yapsaydık diye düşünmeye başladık. Yine hafta içi akşam mesai sonunda düzenlediğimiz bir seminerimizi daha kapalı gişe tamamladık. Uluslararası alanda başarı yakalamış önemli bir satış uzmanı Barış Kılıçarslan'ı AYTO Üyeleri ile bir araya getirdik. Kendisi müthiş enerjisi ve eşsiz deneyimleri ile üyelerimizin iş hayatlarında kullanabilecekleri çok önemli bilgiler aktardı. Üyelerimizin bu ilgisi yeni eğitimler için bizleri son derece motive ediyor" dedi.

Avrupa'da 5, Türkiye'de sadece 1 kişiye verilen Lüxs Konut Satış Uzmanı unvanına sahip duayen eğitimci Barış Kılıçarslan seminer sonunda AYTO üyeleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Aydın, Türkiye, Kılıçarslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt 2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:43:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayto Akademi Yine Kapalı Gişe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]