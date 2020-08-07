AYTO Başkanı Ülken'den üyelerine ADÜ açıklaması - Son Dakika

AYTO Başkanı Ülken'den üyelerine ADÜ açıklaması
Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Adnan Menderes Üniversitesi'nin uzaktan eğitim vereceği yönündeki haberler üzerine, üyelerini rahatlatan bir açıklamada bulundu.
Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Adnan Menderes Üniversitesi'nin uzaktan eğitim vereceği yönündeki haberler üzerine, üyelerini rahatlatan bir açıklamada bulundu.
Başkan Ülken sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Adnan Menderes Üniversitesi'nin online uzaktan eğitim vereceği yönünde karar alındığına yönelik kamu oyuna yansıyan haberler olmuştur. Üyelerimizin ve Aydın Ekonomimizin olumsuz etkileneceği bu konu ile ilgili Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir ile yapmış olduğum görüşme neticesinde; "YÖK'e bağlı bir kurum olduklarından kendilerinin almış oldukları bir karar olmadığını ve YÖK'ün alacağı karar doğrultusunda Türkiye genelindeki Üniversitelerde ne uygulanacaksa aynı uygulamanın ADÜ'de de olacağını" öğrenmiş bulunmaktayım. An itibariyle yüz yüze eğitim olacak şekilde hazır olan bir Üniversitemiz olduğunu Üyelerimize ve kamuoyuna belirtmek isterim" sözlerine yer verdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:48
Kaynak: İHA
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