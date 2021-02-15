AYTO Başkanı Ülken, "Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin haklarının gözetilmesi elzem" - Son Dakika

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, perakende ticaretinin düzenlenmesi hakkında açıklamada bulundu.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında zincir marketlerde satışı yasaklanacak ürün grupları hakkında açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Yakın zamanda Ticaret Bakanlığı'nca, perakende ticaretin düzenlenmesi için değişiklik yapmak amacıyla yasa taslağı hazırlandığı bildirildi. Yasa taslağına göre satış alanı 1500 metrekareden küçük, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışlarının yasaklanacağı duyuruldu. Ancak taslakta belirtilen ürünlerin yanı sıra zincir marketlerde kırtasiye, tekstil, ayakkabı, kozmetik, hırdavat ve oyuncak gibi ürünlerin satılması ve bu ürünler ile ilgili kampanyalar düzenlenmesinin üyelerimizi olumsuz etkilediğini birçok kez dile getirdik. Aynı zamanda, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan birçok sektörün birbirine etkisi, yapılamayan sezon satışları ve sokağa çıkma kısıtlamaları göz önüne alındığında, Küçük ve Orta ölçekli üyelerimizin ticari varlığını sürdürebilmesi adına kırtasiye, tekstil, ayakkabı, kozmetik, hırdavat ve oyuncak gibi ürün gruplarının da belirtilen zincir marketlerde satışı yasaklanacak ürünler arasında yer almasını istiyoruz. Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin bel kemiği olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin varlıklarını sürdürebilmeleri için söz konusu düzenlemede haklarının gözetilmesi son derece önemlidir" dedi. - AYDIN