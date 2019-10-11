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AYTO'da Dış Ticaret Eğitimi verildi

51 dakika önce

Aydın Ticaret Odası İhracat Destek Ofisi'nin organizasyonunda düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı Uzmanları tarafından verilen "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" AYTO Akademi Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

AYTO'da Dış Ticaret Eğitimi verildi, System.String[]

Aydın Ticaret Odası İhracat Destek Ofisi'nin organizasyonunda düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı Uzmanları tarafından verilen "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" AYTO Akademi Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.


Uluslararası ticari bilgiye erişim, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk Malı imajının yerleştirilmesi ve Turqualıty destekleri, yurt dışı marka ve tasarım destekleri, uluslararası rekabetçiliği geliştirilme destekleri, pazar araştırması, pazara giriş, E-ticaret sitelerine üyelik desteği ve yurt dışı fuar destekleri konularında Ticaret Bakanlığı Uzmanları AYTO üyelerine bilgi verdi.


Seminer sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, "İhracat Destek Ofisimiz ilk defa ihracat yapacak firmalarımıza destek olurken, mevcut ihracatçılarımıza ve çalışanlarına eğitim desteğini de sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı uzmanları ile gerçekleştirdiğimiz eğitime katılan firmalarımızın buradan aldıkları bilgilerle işlerini kolaylaştıracağına ve ticari hacimlerine katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Yaz döneminin bitmesiyle AYTO Akademi eğitimleri de tüm hızıyla devam edecek, üyelerimizi eğitimlerimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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