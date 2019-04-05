Ayto'da Vakıf Üniversitesi Görüşüldü

Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı'nın, Aydın'da açmayı planladığı Vakıf Üniversitesi'nin fizibilite raporunun hazırlanması için Güney Ege Kalkınma Ajansı'na verdiği projenin 9 Ağustos 2018 tarihinde atılan imzalarının ardından ihale süreci sonunda raporu hazırlayacak firma...

Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı'nın, Aydın'da açmayı planladığı Vakıf Üniversitesi'nin fizibilite raporunun hazırlanması için Güney Ege Kalkınma Ajansı'na verdiği projenin 9 Ağustos 2018 tarihinde atılan imzalarının ardından ihale süreci sonunda raporu hazırlayacak firma ile gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısı ve çalıştay AYTO Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Aydın'da vakıf üniversitesi kurulması adına fizibilite raporunun hazırlanması için yapacağımız çalıştayımızda ortak aklı harekete geçirmek için buradayız. Üniversitemizin Rektörü, kamu kurumlarının uzmanları, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve iş dünyasının temsilcileri aramızda. Bir üniversite nasıl olmalının bende bazı karşılıkları var. Doğal olarak burada bulunan herkesin aklında da bunun bir karşılığı var. Açılması gereken bölümlerden, nerede açılması gerektiğine, kaç öğrenci alması gerektiğinden nereye kadar büyüyebileceği gibi konularda hepimizin bir fikri mutlaka var. Fakat fikirlerimiz bize doğru cevabı vermeyebilir. Biz de doğru cevabı bilimsel veriler ile bulabilmek için GEKA'ya bir proje yazdık. Projemizin kabul edilmesinin ardından ülke genelinde yaptığımız ihale sonucu kazanan firma çalışmalarına başladı. Bugün açılış toplantımızın ardından çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayda, başta bahsettiğim Aydın Aklını çalıştıracağız ve Aydın için bilimsel verilerin ışığında en doğru sonuca ulaşacağız. Ana hissedarının Aydın Oda ve Borsaları ile kamunun olduğu, Aydın Ticaret Odası'nın üyelerinin de hissesinin olduğu bir şirket üzerinden Aydın'a ait, Adnan Menderes Üniversitesi'ne bir partner olacak, adıyla müsemma insanların yaşadığı bu güzel şehre bir üniversite kazandırma hayali kuruyoruz. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir ise yaptığı konuşmada "Eğitim denilince Üniversitemizin yanında olmaması mümkün değil. Hakan Başkanla yakın geçmişte yaptığımız konuşmalarda vakıf üniversitesi konusu sıklıkla gündeme geliyordu. Biz üniversite olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Yalnız birkaç noktaya dikkati çekmek istiyorum. Yeni bir şey yaparken mayası çok önemli. Vakıf üniversitesi kurulurken en başta yapılması gereken master planının belirlenmesi. Banka şubesi açar gibi vakıf üniversitesi kurulmaz. Bunun örneklerini çok gördük. Hepsi ölü yatırım olarak kaldı. Açılacak fakültelerin bilimsel araştırma sonucunda belirlenmesi de çok önemli. Bu konulara dikkat edildiğinde Aydın'a çok önemli bir eser kazandırılmış olacaktır. Hakan Başkanımız isteyecek biz yapacağız. Aydın'da kurulacak olan vakıf üniversitesine ADÜ tam destek olacaktır. Her anlamda birbirlerine yön vereceklerdir" dedi.



Konuşmaların ardından raporu hazırlayan uzmanlar tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Öğrencilerin de sorularıyla katıldığı toplantı paydaşların katıldığı çalıştay ile sona erdi. - AYDIN

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