AYTO'dan Birleşik Krallık'a uzanan işbirliği köprüsü - Son Dakika

AYTO'dan Birleşik Krallık'a uzanan işbirliği köprüsü

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ortaklığında İkili Politikalar Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Politika Yetkilileri Richard Cox, Seyfi Özmay 'ın katılımıyla, Aydın Ticaret Odası-Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği İşbirliği...

AYTO'dan Birleşik Krallık'a uzanan işbirliği köprüsü, System.String[]

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ortaklığında İkili Politikalar Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Politika Yetkilileri Richard Cox, Seyfi Özmay 'ın katılımıyla, Aydın Ticaret Odası-Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Genç İş Adamları Derneği (AYGİAD), Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AY-SİAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkan ve üyeleri ile AYTO üyelerinin yanı sıra Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Cengiz Balık, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, Su Ürünleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aksoy, Hazır Giyim Konfeksiyon Başkanı Burak Sertbaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Serap Ünal olmak üzere ilgili tarım ve diğer sektör Başkanları katılım sağladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini dile getirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu olarak yaklaşık iki ay önce video konferans aracılığıyla, Birleşik Krallık - Avrupa Birliği ticaret görüşmelerinin güncel durumu ve Birleşik Krallık - Türkiye ticari ve ekonomik ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve toplantıda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı olarak, dünya çapında kalitesi, sağlık açısından yararları ve kullanım alanı çeşitliliğine sahip zeytinyağı ile bilinen ve kuru incir ihracatında ise dünyanın en büyük pazar payına sahip olan Aydın ili ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin geliştirilmesi için taleplerini ilettiklerini belirtti.

Ülken, bu kapsamda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ile Aydın ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli yazışma süreçlerini gerçekleştirerek başta videokonferans aracılığıyla bir toplantı düzenleme ve daha sonrasında ise birebir yerinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yönünde karar aldıklarını dile getirdi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin katıldığı toplantıda, açılış konuşmalarının ve Aydın ili, ekonomisi ve Aydın Ticaret Odası'nı tanıtan bilgilendirme sunumunun ardından Büyükelçilik yetkililerince Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış süreci, ekonomiden kültüre birçok alanı kapsayacak Birleşik Krallık- Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması süreci hakkında bilgi verildi.

Toplantıya katılan kurum kuruluş temsilcilerinin incir, zeytin, zeytinyağı ve türevleri başta olmak üzere kirazdan domatese, deriden ayakkabıya birçok ürünün ticaretinde etkili olacak Birleşik Krallık Global Tarife listesi, tercihli tedbirler hakkında soru ve görüş paylaşımında bulunduğu toplantıda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mevcut ticaret ilişkilerini korumanın yanısıra AB'den daha yüksek standartlarda ticaret yapmanın ve Aydın özelinde söz konusu potansiyel ürünlerin ticaretinin arttırılması vurgulandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken toplantıyla ilgili olarak, "Verimli bir toplantı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ve hatta normal bir ticari görüşmeden daha samimi bir cevap ortamı oluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yazışmalarımızı, eksik gördüklerimizi birebir sorabildiğimiz bir ortam oluşmuş olması hem ülkemiz hem ilimiz için önem arz ediyor. Birleşik Krallık ve Aydın'ımız arasındaki ithalat ve ihracatın, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkması sürecinde getirilen karşılıklı ticaret açısından yeni olumlu vergi oranları ile daha da artacağına yürekten inanıyorum" dedi. - AYDIN

Birleşik Krallık, Ticaret, Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AYTO'dan Birleşik Krallık'a uzanan işbirliği köprüsü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 2 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, kafasına ateş ederek intihar etti Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu         
14:17
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
33 yaşındaki kadının 11 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kamerada! 33 yaşındaki kadının 11 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kamerada!         
10:24
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 17:15:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AYTO'dan Birleşik Krallık'a uzanan işbirliği köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei