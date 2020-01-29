AYTO'dan 'E Fatura- E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AYTO'dan 'E Fatura- E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması' eğitimi - Son Dakika Ekonomi

AYTO'dan 'E Fatura- E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması' eğitimi

6 saat önce

AYTO Akademi tarafından, Mali Müşavirler Odası desteği ile "E Fatura-E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması Eğitimi" gerçekleştirildi.

AYTO'dan 'E Fatura- E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması' eğitimi, System.String[]

AYTO Akademi tarafından, Mali Müşavirler Odası desteği ile "E Fatura-E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması Eğitimi" gerçekleştirildi.


SMMM-Bağımsız Denetçi- TESMER Aydın Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Güvenç ve SMMM Selçuk Peşin tarafından verilen eğitimde AYTO üyeleri E-Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler, E-Defter Tutmak İçin Başvuru İşlemleri, E-Defter Uygulamasında Yazılım Programları, E-Defter Beratı Alma Süreci, E-Defter Tutma Zorunluluğuna Uymamanın Cezai Yaptırımları, E-Arşiv Uygulaması, E-Fatura Zorunluluğu Kapsamında Olan Mükellefler, E-Fatura Başvuru İşlemleri, Genel Olarak E-Fatura/ E-Defter/ E-Arşiv Uygulamalarında Yasal Yükümlülükler ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması gibi konularda bilgi ve yetkinliklerini artırdılar.


Eğitim sonunda açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, konunun ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı eğitimin üyelerimiz için yararlı olacağını belirterek; "İşletmeler e- defter, e- fatura uygulamasına geçerek satıcı ile alıcı arasında güvenli, hızlı ve tasarruflu, işlem sonrasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın önüne geçerek ispat aracı olarak kullanılabilecek standart bir sistem oluşturabilirler. Aynı zamanda emek ve zaman tasarrufunun yanı sıra kağıt ve zarf gibi malzemelerden tasarruf sağlayarak maliyeti düşük, doğa dostu bir uygulama sağlar. E-fatura sayesinde naylon fatura gibi süreçler tarihe karıştığı için kayı tdışı ekonominin azaltılması katkı sağlanır ve dolayısıyla ülke ekonomisinin kayıt dışı işlemlerden zarar görmesinin önüne geçilmektedir. Böylece üyelerimizin verilen eğitimler ile dijital çağın gerektirdiği niteliklere sahip işletmeler haline gelmesini hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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