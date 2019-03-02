Son Dakika Haberleri: Ayto'dan Sosyal Medya Satış Eğitimi

Ayto'dan Sosyal Medya Satış Eğitimi

1 saat önce

AYTO Akademi tarafından organize edilen Sosyal Medya Satış Eğitimi sona erdi.

Ayto'dan Sosyal Medya Satış Eğitimi, System.String[]
AYTO Akademi tarafından organize edilen Sosyal Medya Satış Eğitimi sona erdi. Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Raşit Doğan tarafından verilen eğitime katılan AYTO Üyeleri eğitim sonunda sertifikalarını aldı.

Sosyal Medya Stratejisi, Facebook Reklamları Nedir? Nasıl Çalışır? Facebook Reklam Tipleri, Kampanya Yönetimi, Sosyal Medya Takip Sistemleri, Etkili İçerik Stratejileri Geliştirmenin Yolları, Adwords Reklam Modelleri, Reklam Sıralaması, Adwords Kurulum Stratejisi Belirleme, Uygulamalı Adwords Kurulumu, Remarketing'e Giriş, Remarketing Listesi Oluşturma, Sosyal Medya üzerinden satış, Dijital Medya Planı Nasıl Yapılır? Hedef Kitle ve Mecra seçimi gibi konuların işlendiği ve uygulamalı olarak verilen eğitim 3 gün sürdü.

Eğitim sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, dijital dünyanın iş yaşamı için olmazsa olmaz bir platform olduğunun altını çizdi. Kabasakal, "Artık işyerlerimizde oturup müşteri bekleme devrini geride bıraktık hatta ülke olarak bu değişimi yapmak için geç bile kaldık diyebiliriz. Dünya, sosyal medyayla cebimizde, masamızda yani bir tık uzağımızda. Biz de AYTO olarak üyelerimizin bunu kazanca dönüştürebilmeleri için Sosyal Medya Satış Eğitimi'ni gerçekleştirdik. Umarım eğitimime katılan üyelerimiz için faydalı olmuştur" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:47 Kaynak: İHA

Ekonomi
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