AYTO elektriğini kendisi üretecek

Aydın Ticaret Odası (AYTO), yeni hizmet binasının üzerine kurulacak güneş enerjisi elektrik santrali için ihaleye çıkıyor.



30 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvuruları alacak olan AYTO, kurulacak olan sistemle hizmet binasının elektrik ihtiyacını kendisi karşılayacak.



Yeni hizmet binasının yapımı aşamasında konunun gündeme geldiğini fakat yasal mevzuatın uygun olmamasından kaynaklı konunun askıya alındığını belirten AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, "Yasal mevzuatta yapılan değişiklikle askıya aldığımız konuyu tekrar gündemimize aldık. Yeni hizmet binamızın aylık elektrik tüketimini karşılayacak bir güneş enerjisi elektrik üretim santralini kuracağız. Şeffaf alım ilkemiz çerçevesinde ihalemizi tamamlayacağız. Bundan sonra AYTO kendi elektriğini kendisi üretecek. Tüm üyelerimize hayırlı, Aydın'a da örnek bir proje olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN