AYTO Kooperatif Atölyesi Çalışıyor

AYDIN (İHA) – Aydın'da, geçtiğimiz 8 Mart'da TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken tarafından açılışı yapılan AYTO Kooperatif Atölyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Öncelikle kadın istihdamını artırmak ve kadınların bir arada ekonomiye katılımını kolaylaştırmak için çalışmalar yapan AYTO Kooperatif Atölyesi, Kuşadası Ticaret Odası ile işbirliği yaparak KUTO'ya kayıtlı kadın üyelerin kuracağı Kadın Üretim Kooperatifinin kuruluşu için karşılıklı toplantılar düzenledi. Aydın'da yapılan ve kooperatifin yol haritasının ve kuruluş amacının belirlendiği ilk toplantının ardından Kuşadası'nda yapılan ikinci toplantıda kooperatifin yönetim şekli, üye sayısı gibi konular ele alındı.



Kadın Üretim Kooperatifinin markasının da belirlenip marka üzerinden kooperatifin yapacağı çalışmaların da ortaya konduğu ikinci toplantının ardından konuşan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Kooperatif Atölyesi Koordinatörü Belgin Çekmen Altay, "Kooperatifimiz kurulduğu gündem bu yana bütün üyeleri ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. AYTO Kooperatif Atölyesi olarak Aydın'da bir ilki gerçekleştirdik ve bir iş fikri olan herkese iş güçlerini, kaynaklarını nasıl daha verimli kullanabileceği ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kuşadası Ticaret Odası'na kayıtlı kadın üyeler ile Aydın ve Kuşadası'nda gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, kurulacak olan kooperatifle kadınları daha fazla nasıl üretimin ve istihdamın içerine alabiliriz, bunları istişare ettik. Talep gelmesi halinde bu danışmalığı diğer Odalarımıza da vermeye hazırız" dedi. - AYDIN