AYTO Kooperatif Atölyesi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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AYTO Kooperatif Atölyesi çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Geçtiğimiz 8 Mart'ta Aydın Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen ve "AYTO'da Kadın İş'te Kadın" sloganıyla hayata geçirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken tarafından açılışı yapılan AYTO Kooperatif Atölyesi,...

AYTO Kooperatif Atölyesi çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Geçtiğimiz 8 Mart'ta Aydın Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen ve "AYTO'da Kadın İş'te Kadın" sloganıyla hayata geçirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken tarafından açılışı yapılan AYTO Kooperatif Atölyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Öncelikle kadın istihdamını artırmak ve kadınların bir arada ekonomiye katılımını kolaylaştırmak için çalışmalar yapan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kooperatif Atölyesi, Aydın'da bir ilki gerçekleştirerek bir iş fikri olan herkese iş güçlerini, kaynaklarını nasıl daha verimli kullanabileceği ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Bu kapsamda Çine Atık Ürün İşleme Atölyesi Kooperatif Çalışması, Germencik İncir Üreticileri Kooperatif Çalışması, İş Kadınları Derneği Donuk Ürün Kooperatif Çalışması başta olmak üzere birçok kooperatif fikri olan kuruluşa danışmanlık hizmeti verildi. İzmir İş Kadınları Derneği ve Kuşadası Ticaret Odası ile işbirliği yapılarak kadın üyelerinin kuracağı Kadın Üretim Kooperatifine danışmanlık hizmeti sağlandı. Aydın'da yapılan ve kooperatifin yol haritasının ve kuruluş amacının belirlendiği ilk toplantının ardından Kuşadası'nda yapılan ikinci toplantıda kooperatifin yönetim şekli, üye sayısı gibi konular ele alındı.


AYTO Kooperatif Atölyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aydın Ticaret İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülüyor. AYTO Kadın Girişimciler Kurulu, İŞKAD ve Ege İş Kadınları Derneği ile Kadın Hakları ve Liderlik Gelişim Eğitimleri düzenlenmiştir. Teknoloji gelişmeleri için öğrenme ortamı oluşturarak Aydın ilinde operasyon verimliliği arttıran bilgi teknolojisi süreçleri, çözümleri ve yönetimi ile ilgili teknik destek, rehberlik ve kaynak gelişimini sağlamak, ilimizdeki şirketlerin, çalışanlarının ve genç nüfusunun dünyanın dijital dönüşüme uyumlu gelişmeler yaşamasını sağlayarak rekabet avantajını arttırmak, genç nüfusu teknoloji girişimleri yapmaya teşvik etmek amacı ile Aydın Ticaret Odası Kadın Girişimler Kurulu tarafından Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi hazırlandı ve proje GEKA tarafından destek almaya hak kazandı. Çalışmalarına tüm hızı ile devam eden AYTO Kooperatif Atölyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve İş Kadınları Derneği işbirliği ile Güçlü Kooperatif- Güçlü Ekonomi projesi hazırlandı. Bu proje kapsamında Aydın Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek olan AYTO Kooperatif Atölyesi Eğitimleri 25 Şubat tarihinde başlayacak. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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