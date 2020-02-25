AYTO Kooperatif Atölyesi eğitimleri başladı - Son Dakika
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AYTO Kooperatif Atölyesi eğitimleri başladı

6 saat önce

Aydın Ticaret Odası (AYTO), Aydın Ticaret İl Müdürlüğü ve İş Kadınları Derneği (İŞKAD) işbirliği ile hazırlanan Güçlü Kooperatif-Güçlü Ekonomi projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan AYTO Kooperatif Atölyesi eğitimleri oda hizmet binasında başladı.

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Aydın Ticaret Odası (AYTO), Aydın Ticaret İl Müdürlüğü ve İş Kadınları Derneği (İŞKAD) işbirliği ile hazırlanan Güçlü Kooperatif-Güçlü Ekonomi projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan AYTO Kooperatif Atölyesi eğitimleri oda hizmet binasında başladı.


İŞKAD Derneği Başkanı ve AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay açılış konuşmasında "Bugün burada İş Kadınları Derneği, Aydın Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve aynı zamanda Ticaret İl Müdürlüğü ortaklığı ile Kooperatif Eğitim Programı düzenlemiş bulunmaktayız. Aydın Ticaret Odası'nda başlatmış olduğumuz bir program ile, geçen yıl düzenlemiş olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydın halkına bir Kooperatif Atölyesi hediye etmiştik. Bu atölye çalışmalarını yaparken gördük ki genel bir eğitime ihtiyaç var, bunun için müdürlüğümüze başvurduk. Bu kapsamda Güney Ege Kalkınma Ajansı'na Aydın İş Kadınları Derneği olarak bir proje yazarak Aydın'daki kadınlar için bir eğitim programı hazırladık. GEKA tarafından destek almaya hak kazanan bu eğitim kapsamında iki kategori halinde gerçekleştirilecek eğitimde en az 50 kadına eğitim vereceğiz" dedi.


Ticaret İl Müdürlüğü'nden temsilcilerin de katıldığı eğitim programında, konuşmasında kooperatifin tanımı, ilgili kooperatif kanunu, kadın kooperatifinin çalışma alanlarından bahseden Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, Aydın'ın kooperatifçilik yönünden önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak Aydın'da farklı alanlarda faaliyet gösteren 302 faal kooperatif olduğunu belirtti. - AYDIN

Ekonomi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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