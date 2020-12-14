AYTO, "Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi" çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika

AYTO, "Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi" çalışması gerçekleştirdi

14.12.2020 13:45
AYTO,

Aydın Ticaret Odası tarafından, Kovid-19 (Koronavirüs) salgınının AYTO üyelerinin üzerindeki etkisinin mevcut durumunu tespit etmek ve sonuçları devlete iletmek amacıyla, 17 farklı meslek komitesinden Aydın Ticaret Odası'na kayıtlı işletmeler ile Aralık ayı içerisinde "Covid-19 Ekonomi Etki...

Aydın Ticaret Odası tarafından, Kovid-19 (Koronavirüs) salgınının AYTO üyelerinin üzerindeki etkisinin mevcut durumunu tespit etmek ve sonuçları devlete iletmek amacıyla, 17 farklı meslek komitesinden Aydın Ticaret Odası'na kayıtlı işletmeler ile Aralık ayı içerisinde "Covid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi" çalışması gerçekleştirildi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok önlem alınmaya başlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Aydın Ticaret Odası olarak Oda üyelerinin küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen salgından ekonomik olarak üretim ve istihdam açısından olası en az hasarı almaları amacıyla, ülke gündemindeki gelişmeler yakından takip edilerek salgın sürecinin başından bu yana genişletilmiş meslek komitesi toplantıları gibi birçok kanal yoluyla toplanan hem sektörel hem bölgesel anlamda Aydın ve AYTO üyelerinin sorun ve taleplerinin ilgili kurum ve makamlara iletilmesi için çalışmalar yürütüldü.

"AYTO üyelerinin sesi olmaya devam ediyor"

Süreç içerisinde salgın nedeniyle faaliyetleri duran veya gelir kaybı yaşayan üyelerin büyük desteklere ihtiyacı olduğu dile getirildi. Salgının başından bu yana, vergi, SGK borcu ötelemeleri, salgın nedeniyle finansmana erişim sıkıntısı yaşayan Oda üyeleri için bir yıl geri ödemesiz kredi gibi kredi fırsatlarının, pandeminin başından bu yana süregelen kredilerin ve kamuya olan borçların yapılandırılması ve kira vb. giderler için doğrudan destek oluşturulması gündeme getirildi.

AYTO Başkanı ÜLKEN, "Üyelerimiz için devletimizden öncelikli talebimiz Kira Desteği"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, ilgili tüm platformlarda gerek sosyal medya hesaplarında gerekse il ve ülke bazında katıldığı sektör istişare toplantılarında başta kira giderlerine doğrudan destek sağlanması konusunda AYTO üyelerinin taleplerini hükümet ve ilgili mercilere iletti.

Gerçekleştirilen söz konusu ankette, sektörde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki ve kurumsal ve ticari ölçekteki AYTO üyesi işletmelerin salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı faaliyetlerine ara verme durumu, faaliyet gösterilen sektörde normalleşmenin ne kadar sürede gerçekleşeceğinin öngörüldüğü, üyelerin işyeri satışlarındaki son bir yıldaki değişmeler, gelecek yıla dair beklentiler, salgın nedeniyle ciro, işletme sermayesi ve çalışan sayılarındaki değişmeler, ülke ekonomisine dair son bir yıldaki değişmeler, gelecek yıla dair beklentiler, finansal kuruluşlardan talep edilen ek kredi miktarı, ileriki süreçte en fazla ihtiyaç duyulacak desteklere yönelik sorular yer aldı.

"Kovid-19 salgınının üyeleri üzerindeki etkisinin değerlendirmesini yaptı"

Gerçekleştirilen Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi sonuçlarından yola çıkarak salgının üyelerinin faaliyetleri üzerindeki etkisini ve mevcut durumu değerlendirdikleri görüşlerini içeren verileri analiz eden Aydın Ticaret Odası tarafından, başta kafe, restoran, kantin, eğlence merkezi, özel yurt, konaklama, spor salonları, servis taşımacılığı, turizm acenteleri, kırtasiye, matbaa, güzellik merkezleri, kreşler, et süt üreticileri, ayakkabıcılık, turizme dayalı tekstil imalat sektörlerinin direkt, diğer birçok sektörün de dolaylı olarak geçen yıla göre olumsuz yönde etkilendiği açıklandı.

Yapılan ankette üyelerine yöneltilen "Kendi işyerinizde satışlarınız son bir yılda nasıl değişti" sorusunda, yüzde 87 oranla azaldığı cevabını aldıklarını, ileriki süreçte işyerleri için en fazla ihtiyaç duyulacak desteğin doğrudan nakit desteği olup bunu sırası ile vergi ertelemeleri, muafiyetler, veya indirimleri, kredi ve faiz ödemelerinin ertelenmesi, istihdam teşvikleri, çalışan ücreti destekleri, yeni kredilerin verilmesi ve elektrik-su-gaz faturalarının ertelenmesinin izlediği belirtildi.

"AYTO, üyelerinin yanında"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken yaptığı açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Aydın Ticaret Odası olarak salgının başından bu yana, kimi zaman yüz yüze gelmemizin bile zorlaştığı bu dönemde elimizden geldiğince kesintisiz iletişim ağlarımız ile üyelerimizin sektörel bazda sorun ve taleplerini birebir dinleyerek çözüm önerilerimizi istişare ettiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bilmediğimiz bir sorunu çözemeyiz, çözemediğimiz her sorunda yara olarak kalır, bu sebeple içinde bulunduğumuz süreçte üyelerimizin salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı sektörel bazda işyerlerinde birçok açıdan yaşadıkları etkileri değerlendirmek ve daha somut veriler haline getirmek adına Covid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi'ni uyguladık. Anket sonucunda elde edilen değerlendirme sonuçlarını devletimize ve ilgili makamlarına iletecek, üyelerimiz için gelişmeleri yakından takip edeceğiz" dedi. - AYDIN

AYTO, Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi çalışması gerçekleştirdi
AYTO, Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi çalışması gerçekleştirdi
AYTO, Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi çalışması gerçekleştirdi
AYTO, Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi çalışması gerçekleştirdi
AYTO, Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi çalışması gerçekleştirdi
AYTO, Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi çalışması gerçekleştirdi
AYTO, Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi çalışması gerçekleştirdi

Koronavirüs, Ekonomi, Ticaret, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AYTO, 'Kovid-19 Ekonomi Etki Ölçümü Anketi' çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika


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