Ayto, Mesut Özakcan'ı Ağırladı
22 dakika önce
Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı M. Mesut Özakcan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.
Efeler
Belediye Başkanı ve Demokrat Parti
Efeler Belediye Başkan Adayı M. Mesut Özakcan
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.
AYTO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de hazır bulunduğu ziyarette geçtiğimiz hafta AYTO tarafından yerel seçimler öncesi Aydın
'ın iktisadi ve idari kalkınması için dile getirilen talepler masaya yatırıldı.
Dostane karşılaması ve misafirperverliği için AYTO Başkanı Hakan Ülken ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Özakcan, "AYTO'nun talepleri Aydın için hepimizin üzerinde hemfikir olduğu talepler. Halkımız 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde teveccüh gösterip bizi tekrar bu makama layık görürse Aydın Ekonomisi için AYTO ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Görev süresi boyunca her zaman AYTO'nun taleplerini dinleyip çözüm odaklı bir anlayışla çalıştığı için Başkan Özakcan'a teşekkür eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, "Mesut Başkan, AYTO üyelerinin sorunlarını kendi sorunuymuş gibi sahiplendi. Yasalar çerçevesinde her zaman çözüm odaklı oldu. Bizim için belediye başkanından çok bir Abi gibiydi. Seçim sonucu ne olursa olsun Mesut Abimize her zaman kapımız açık" dedi. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:21 Kaynak: İHA
Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu
AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Yeni Parti Mayıs Ayında Kamuoyuna Duyurulacak, Eylül Ayında Kurulacak
Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor