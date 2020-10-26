AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı

26.10.2020 13:04
AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

99 yaşında hayata gözlerini yuman AYTO'nun eski başkanlarından Ahmet Altınel için AYTO'da anma töreni gerçekleştirildi.

99 yaşında hayata gözlerini yuman AYTO'nun eski başkanlarından Ahmet Altınel için AYTO'da anma töreni gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz gün Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) önemli başkanlarından Ahmet Altınel'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla AYTO Hizmet Binası önünde, cenaze töreni gerçekleştirildi. Altıel'in ailesinin yanı sıra AYTO Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı törende, duygu dolu anlar yaşandı. Altınel'in cenazesi, ömrünü verdiği AYTO'nun hizmet binasına getirilerek, sevenlerinin duasını aldı. 3 çocuk babası olan ve 99 yaşında hayata gözlerini yuman Altınel'in en büyük oğlu Vedat Altınel, törende konuşma yaparak, Aydın'a yıllarca hizmet veren babası için düzenlenen tören için herkese teşekkür etti. Babasının ölümünün tüm sevenlerini üzdüğünü belirten Vedat Altınel; "Bizim için önemli bir günde, bizleri yanlız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aydın ticaretine ve Aydın Ticaret Odası'na uzun yıllar hizmet vermiş babamızın aramızdan ayrılması bizleri olduğu gibi sizleri de üzmüştür. Başkanımız Hakan Ülken Beyefendi'nin önderliğinde böyle bir törende beraber olduk. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ölümün yaşı yok"

Efsane başkan Altınel'in ülkesine hizmet ederek ömrünü tamamladığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken; "Kürsülerde sürekli konuşuyoruz fakat böyle zamanlarda konuşmak o kadar kolay değil. Ölümün yaşı yok. 99 yaşındaki asırlık bir çınarımızı uğurluyoruz ama ölüm her zaman ölümdür. Ölüm sevenleri için ailesi için ve emek verdiği yerler için acıdır. Acılı bir gün, ancak her nefis ölümü tadacaktır. Önemli olan ölümü tattıktan sonra amel defterinin kapanmaması ve Ahmet amcamızın amel defteri kapanmadı. Çünkü, Ahmet amcamız eser bıraktı, iyilikler bıraktı, memleketine, ülkesine hizmet ederek ömrünü tamamladı. Allah herkese böyle ölüm nasip etsin" dedi.

"Hep bize ışık olacak"

İnsanların olduğu gibi kurumların da vefasının olması gerektiğinin altını çizen Ülken; "Kurumların kurumsallaşması adına, kurumların hafızası çok önemlidir. İnsanların vefası olduğu gibi kurumların da vefası olmalı. Çünkü vefasızlık imansızlıktır. O nedenle bugün burada efsane başkanımızı, 20 yıl Aydın ekonomisine, ticaretine ve Aydın Ticaret Odası'na hizmet etmiş bir büyüğümüzü uğurluyoruz. Kendisi 40 yıldan uzun bir süre hizmet vermiş eski binamızın yapılması sırasında o dönemki ekibi ile birlikte o binayı yapan başkanımız. Kader aynı şekilde buradaki ekibimiz ile birlikte bu yeni binayı yapmayı bize nasip etti. Bundan 2 yıl önce oda binamızın açılışı sonrasında odamızın temsili anahtarlarını kendisine ulaştırmıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. Kurumsal hafızamız adına bir çınarımızı kaybettik. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler hep bize ışık olmaya devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından AYTO binasına getirilen Altınel'in tabutunun başına da dualar edildikten sonra, cenaze namazı için Bey Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Altınel'in cenazesi Tellidede Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı
AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı
AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı
AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı
AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı
AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı
AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı

Ticaret, Cenaze, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AYTO'nun eski başkanlarından Altınel, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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