Son Dakika Haberleri: AYTO, Sigortacılık Haftasını kutladı

AYTO, Sigortacılık Haftasını kutladı

1 saat önce

Sigortacılık Haftası, Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi tarafından Aydın Valiliği önünde yapılan törenle kutlandı.

AYTO, Sigortacılık Haftasını kutladı, System.String[]
Sigortacılık Haftası, Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi tarafından Aydın Valiliği önünde yapılan törenle kutlandı.

Törene AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çakır, Meclis Üyesi Ziya Yeniev, Sigortacılık Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Murat Çay, 12. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral ile AYTO Üyeleri katıldı.

Çelenk koyma törenin ardından bir konuşma yapan Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral, ülke ekonomisinin büyümesinin özel sektör merkezli olduğunun altını çizdi. Özel sektörün risk yönetiminin önemli olduğunu vurgulayan Toral, "Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır" dedi.

Her yıl AYTO olarak Mayıs Ayının son haftasını Sigortacılık Haftası olarak kutlayarak sigorta bilincinin yaygınlaşmasına katkı yapmaya çalıştıklarını belirten AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal ise, "Ülkemizde sigorta bilinci Avrupa ülkelerinin gerisinde. Aydın olarak ortalamanın üzerinde olsak da bu bilinci artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sigortacı üyelerimizin Sigorta Haftası kutlu olsun" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:36 Kaynak: İHA
Sigorta, Aydın, Güncel
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