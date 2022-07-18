Aytun Çıray: "128 Milyar Dolar Ekonomik Saldırıları Geri Püskürtmek İçin mi Kullanıldı?" - Son Dakika
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Aytun Çıray: "128 Milyar Dolar Ekonomik Saldırıları Geri Püskürtmek İçin mi Kullanıldı?"

18.07.2022 12:43
Aytun Çıray: "128 Milyar Dolar Ekonomik Saldırıları Geri Püskürtmek İçin mi Kullanıldı?"

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’u anma programındaki “dış mihrakların ekonomik saldırıları” sözlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Çıray, “128 milyar dolar söz konusu ekonomik saldırıları geri püskürtmek için mi kullanılmıştır? Eğer öyleyse bu saldırıları ve 128 milyar doların saldırılara karşı kullanıldığı tarihleri ve verileri açıklar mısınız?” dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'u anma programındaki "dış mihrakların ekonomik saldırıları" sözlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. Çıray, "128 milyar dolar söz konusu ekonomik saldırıları geri püskürtmek için mi kullanılmıştır? Eğer öyleyse bu saldırıları ve 128 milyar doların saldırılara karşı kullanıldığı tarihleri ve verileri açıklar mısınız?" dedi.

Çıray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krizle ilgili sözlerini TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Çıray, şunları kaydetti:

"SAYIN CUMHURBAŞKANININ, SÖYLEMİ OBJEKTİF VE SOMUT VERİLERİ İLE BİR TEMELE DAYANDIRIP DAYANDIRMADIĞI AÇIKLANMALIDIR"

"Bu ifadelerden, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en yüksek enflasyonu yaşamasının asıl nedeninin dış mihraklar olduğu ve Türkiye'ye ekonomik birtakım saldırılarla diz çöktürmeye çalıştıkları kastedilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemini hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın objektif ve somut verileri ile bir temele dayandırıp dayandırmadığı açıklanmalıdır.

Dış güçlerin bu ekonomik saldırıları bağlamında, mademki ülkeler kur oyunlarıyla, icra edilebilir ekonomik saldırılarla kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve diğer ülkelerin ekonomilerini bozarak çıkar elde etmekteler, o halde Türkiye de milli çıkarları için aynı şekilde karşılık verebilir. Örneğin, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye karşı savaş tehdidine varan açıklamaları, silahlandırılmaması gereken adaları silahlandırması, Ege'de Türkiye'nin tezlerini hiçe sayarak yarattığı gerginlikler açıkça ortadadır. Ancak yandaşları tarafından dünya lideri olarak lanse ettikleri Sayın Erdoğan, niçin sürekli kolay lokma olduğunu ima ettiği Yunanistan'ın enflasyonunu benzer yöntemlerle yükseltecek finansal saldırıda bulunmuyor?"

Çıray, Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

"128 MİLYAR DOLAR EKONOMİK SALDIRILARI PÜSKÜRTMEK İÇİN Mİ KULLANILDI?"

Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğuna dair Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi kayıtlarında bulunan objektif ve somut veriler nelerdir?

Eğer enflasyon ülkelere karşı kullanılan bir finansal savaş aracıysa, Yunanistan'a karşı neden böyle bir karşılık verilmemektedir?

128 milyar dolar söz konusu ekonomik saldırıları geri püskürtmek için mi kullanılmıştır? Eğer öyleyse bu saldırıları ve 128 milyar doların saldırılara karşı kullanıldığı tarihleri ve verileri açıklar mısınız?

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aytun Çıray: '128 Milyar Dolar Ekonomik Saldırıları Geri Püskürtmek İçin mi Kullanıldı?' - Son Dakika

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