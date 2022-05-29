Aytun Çıray'dan Bakan Soylu'ya: "Poligonlara Girip Çıkan Sığınmacıların Kimlik/İkametgâh Bilgileri Takip Ediliyor Mu"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bazı Suriyeli sığınmacıların atış poligonlarında silah eğitimi aldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Çıray, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Ülkemizde poligonlara girip çıkan sığınmacıların kimlik/ikametgah bilgileri takip ediliyor mu? Poligonlara giden sığınmacıların silahlı atış eğitimlerini hangi gelir kaynaklarıyla karşıladıkları sorgulanıyor mu? Bu sığınmacılara poligonlarda eğitim almaları amacıyla başka aktörlerce ekonomik destek sağlanması söz konusu mudur? Türkiye genelinde SADAT'ın poligon tasarım hizmeti verdiği kaç atış poligonu vardır" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, bazı Suriyeli sığınmacıların atış poligonlarında silah eğitimi aldığı iddiasına ilişkin Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Çıray, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Poligon meselesi bir süredir takip ettiğimiz bir konuydu. Önceleri devlet kurumları bünyesinde bulunan silahlı atış poligonları, daha sonra özel sektöre de izin verilmesiyle şehirlerde giderek yaygınlaşmaya başladı" dedi. Bu poligonların denetimlerinin önemine dikkat çeken Çıray, şunları kaydetti:

"Sayısı artan atış poligonlarının hizmetinden yararlanmak isteyenler, herhangi bir güvenlik prosedüründen geçmeden, ücreti mukabilinde istediği tür silahla atış yapabilmekte, atış tekniği eğitimi veya silah tamir/bakım eğitimi alabilmekteler. Ancak poligonlara giden kişilerin kimlik/ikamet bilgileri ve adli durumlarının sorgulanmaması, bazı suçlara zemin hazırlayıcı bir risk taşıyor elbette. Ayrıca denetim mekanizmaları poligonların silah ve mermi tedarik zincirlerini, envanter kayıtlarını ciddiyetle ve düzenli olarak denetliyor mu, merak konusu. Mesela poligonların silah ve mermi envanterleri en son ne zaman denetlendi?"

"SURİYELİ SIĞINMACILAR, GELİR KAYNAKLARI ÇOK KISITLI OLMASINA RAĞMEN NASIL VE NEDEN POLİGONLARA AKIN EDİYOR"

"Ucube rejim" olarak tanımladığı başkanlık sisteminin Türkiye'yi sürüklediği noktada gelecek seçimlerin Millet İttifakı tarafından kazanılmasının artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin varoluşsal bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Çıray, bunu sağlamak için seçim güvenliğinin ve sonrasındaki asayişin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Seçim güvenliği ile ilgili spekülasyonların önüne geçilmesi için iddiaların cevaplanmasının önemini vurgulayan Çıray, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki bazı semtlerde Suriyeli sığınmacıların poligonlara yoğun ilgi gösterdiği basına yansıdı. Ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye sığınan ancak Esad'ın af ilan etmesiyle sığınmacı statüleri sona erdiği için geri gönderilmesi gereken Suriyeli sığınmacılar, gelir kaynakları çok kısıtlı olmasına rağmen nasıl ve neden poligonlara akın ediyor? Bu iddia eğer doğruysa İçişleri Bakanlığı'nın derhal harekete geçerek bu durumu sorgulaması ve gerekli önlemleri alması gerekir."

"SIĞINMACILARIN POLİGONLARA BU DENLİ İLGİ GÖSTERİYOR OLMASI PEK ÇOK ŞÜPHEYİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR"

Çıray, iddiaların merkezindeki SADAT ile ilgili de şunları kaydetti:

"Şaibeli durumu henüz aklanmamış olan ve Anayasa'nın değişmez ilk dört maddesine tasallut amacı olduğu bizzat kurucusu tarafından açıklanan SADAT'ın resmi internet sitesinde silah, tüfek ve hatta keskin nişancılığa uygun, gerçek atışların yapılabildiği trap-skeet ve atış poligon sistemleri hizmeti yer alıyor. Kurucu Başkanı Cumhurbaşkanı eski başdanışmanı olan ve ticari hizmetleri arasında atış poligonları olan paramiliter yapı şüphelisi SADAT ile ülkelerine gönderilmesi gereken sığınmacıların ülkelerine dönmeyip poligonlara bu denli ilgi gösteriyor olması, açıklanması gereken pek çok şüpheyi de beraberinde getiriyor. Millet İttifakı üyelerinin her adımını takip ederek bunları psikolojik operasyonlarla siyasi propagandaya çeviren AKP iktidarı, bakalım gerçek silahlı atış poligonlarına giden sığınmacıları, bu poligonları kimlerin açtığını, SADAT'ın poligonlarının olup olmadığını ve bu poligonları açanların AKP'li siyasilerle bir bağının bulunup bulunmadığını açıklayabilecek mi?"

"SADAT'A ÇALIŞAN EMEKLİ ASKERİ PERSONELİN SIK SIK GİTTİĞİ ATIŞ POLİGONLARI VAR MIDIR"

Aytun Çıray'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Atış poligonları ne sıklıkta denetlenmektedir? Poligonların silah ve mermi sayıları ile diğer envanter bilgileri denetimlerde kayıt altına alınıyor mu?

Özellikle İstanbul'daki poligonlara en son ne zaman denetim yapılmıştır? Bu denetimler sonucunda eksik/fazla silah ve mermi tespit edilmiş midir?

Atış poligonlarında hizmet almak isteyen kişilerin kimlik bilgileri, ikametgah adresleri ve adli sicil kayıtları kontrol edilerek kayıt altına alınmakta mıdır? Alınmıyor ise bu durum bazı suçlara zemin hazırlayıcı bir risk değil midir?

Özellikle İstanbul'da bazı semtlerdeki atış poligonlarının yoğun bir şekilde Suriyeli sığınmacılar ile dolu olduğu, ücreti karşılığında atış eğitimi, silah tamir/bakım gibi eğitimler aldıkları iddia edilmektedir. Bu durumda, ülkemizde poligonlara girip çıkan sığınmacıların kimlik/ikametgah bilgileri takip ediliyor mu?

Poligonlara giden sığınmacıların silahlı atış eğitimlerini hangi gelir kaynaklarıyla karşıladıkları sorgulanıyor mu? Bu sığınmacılara poligonlarda eğitim almaları amacıyla başka aktörlerce ekonomik destek sağlanması söz konusu mudur?

Türkiye genelinde SADAT'ın poligon tasarım hizmeti verdiği kaç atış poligonu vardır? Var ise bu poligonların sahipleri kim ya da kimlerdir? Bu kişilerin AKP'li siyasiler ve bürokratlar ile akrabalık ilişkileri var mıdır?

SADAT'a çalışan emekli askeri personellerin sık sık gittiği atış poligonları var mıdır?"